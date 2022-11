Samsung Galaxy Z Fold4, il prezzo del top di gamma crolla: offerta da non perdere

La rivoluzionaria generazione di smartphone pieghevoli di Samsung è sempre tra i preferiti del pubblico, che oggi ha la grande occasione su Amazon di accaparrarsene uno a buon prezzo grazie a un’interessantissima offerta in corso oggi. Quella che ti proponiamo riguarda nello specifico il Galaxy Z Fold4 nella versione Black da 256GB: lo smartphone pieghevole più potente dell’azienda viene infatti venduto a 1.397, ovverosia con circa 300€ di differenza rispetto al prezzo di listino originale. Il tutto con le spedizioni gratuite e sicure garantite dai servizi Prime.

Samsung Galaxy Z Fold4, 300 euro di sconto su Amazon

Giunta ormai alla quarta generazione, la serie Galaxy Z continua a rompere le regole per offrire nuove efficaci interazioni che migliorano la vita di tutti i giorni. Samsung Galaxy Z Fold 4 è equipaggiato con uno schermo AMOLED pieghevole da 7,6 pollici con risoluzione QXGA, nonché con uno schermo esterno AMOLED HD+ da 6,2”, entrambi con frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Il tutto è alimentato da una batteria da 4.400 mAh con ricarica a 25W.

Il Samsung Galaxy Z Fold 4 è lo smartphone ideale per svolgere più attività contemporaneamente. Possiede un grande schermo interno pieghevole da 7,6 pollici (può essere usato da chiuso, da aperto o in modalità Flex, con angolazioni tra 75 e 115°) e gode della presenza del sistema operativo Android 12L. Di fatto Galaxy Z Fold4 è il frutto delle costanti innovazioni Galaxy nel settore ed è lo smartphone più potente dell’azienda.

Inoltre, è il primo dispositivo dotato di Android 12L, una versione speciale di Android creata da Google per esperienze su schermi ampi, come i foldable. Con Z Fold4 il multitasking è più facile che mai per essere più produttivi anche durante gli spostamenti. La nuova Barra delle applicazioni presenta un layout simile a quello di un PC e consente di accedere alle app preferite e recenti. La multifunzionalità è anche più intuitiva, grazie a semplici gesti di scorrimento. Prendilo adesso su Amazon a 1.397 nella colorazione Black e nel taglio da 256GB, e fatti un bel regalo in vista del Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.