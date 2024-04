Samsung Galaxy Z Fold5 a 300 EURO IN MENO: applica subito il CODICE PROMO!

È lo smartphone pieghevole più desiderato del momento, ed oggi può essere tuo ad un prezzo mai visto prima! Si tratta del Samsung Galaxy Z Fold5, ora disponibile su Amazon a soli 1.699 euro grazie ad un codice promozionale di 300 euro di sconto da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Un’occasione così speciale non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Samsung Galaxy Z Fold5: tutte le specifiche tecniche

Con il Samsung Galaxy Z Fold5 potrai fare tutto in maniera impeccabile grazie al supporto dell’AI: modifica facilmente le tue foto, ottieni una traduzione in tempo reale durante le chiamate, converti le note vocali in testo e riassumile, cerca informazioni come mai prima d’ora e tanto altro ancora!

Il display principale formato tablet da 7,6’’ è ideato per regalare un’esperienza visiva coinvolgente mai vista prima. In più, con la cerniera riprogettata, lo smartphone si piega alla perfezione senza lasciare nessun segno.

Un’altra carattersitica di spicco è la sua funzionalità Multischermo: guarda, acquista, naviga e gioca visualizzando tre schermate contemporaneamente in un solo display. Passa da un’app all’altra facilmente grazie alla barra delle applicazioni, che può contenere fino a 12 app, e abbina la S Pen per una maggiore efficienza.

Inoltre lo schermo luminoso emette fino a 1750 nits per una visione nitida ed un’esperienza cinematografica. Potrai anche migliorare le tue prestazioni di gioco grazie all’hardware e software aggiornati di Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform per Galaxy.

Per finire, grazie al sistema di fotocamere avanzato unito al suo originale design con due display e a Space Zoom 30X, scatti, riprendi e modifichi a livelli da professionista.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.