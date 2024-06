Samsung Galaxy Z Fold5: il MIGLIOR smartphone PIEGHEVOLE a 600 EURO IN MENO

Lo smartphone pieghevole più innovativo del momento adesso è in promozione speciale su Amazon! Si tratta del Samsung Galaxy Z Fold5, oggi disponibile a soli 1.199 euro con uno sconto bomba del 33%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 600 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un’offerta del genere non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Samsung Galaxy Z Fold5: tutte le specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy Z Fold5 è uno degli smartphone più innovativi del momento grazie al suo schermo pieghevole di ultima generazione.

Vanta uno straordinario display da 7,6″ che offre un’esperienza visiva coinvolgente ed immersiva, con la cerniera riprogettata che si piega alla perfezione senza lasciare alcun segno. Lo schermo emette fino a 1750 nits quindi risulta più luminoso che mai garantendo una vera e propria esperienza cinematografica che nessun altro smartphone offre.

Una delle sue caratteristiche di spicco è la funzionalità Multischermo che ti permette di visualizzare tre schermate contemporaneamente in un solo display così da poter giocare, navigare o sfruttare lo streaming nello stesso momento.

Puoi anche passare da un’app all’altra facilmente grazie alla barra delle applicazioni che può contenere fino a 12 applicazioni. In più, sfruttando la S Pen, è possibile effettuare qualsiasi operazione nella maniera più efficiente e fluida che mai così tutto sarà molto più veloce.

