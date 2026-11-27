Su molti modelli Galaxy, infatti, questa funzione accorcia i tempi alla presa. Ma funziona davvero solo quando telefono, cavo e alimentatore sono quelli giusti.

Il controllo parte dal telefono. Bisogna aprire Impostazioni, entrare in Batteria e cercare la voce Impostazioni di ricarica. Da lì si attiva l’interruttore della ricarica rapida. Samsung indica questo percorso come riferimento generale, anche se i nomi dei menu possono cambiare a seconda del modello e della versione di One UI installata.

Su alcuni dispositivi l’opzione si vede subito, su altri può spuntare dopo un aggiornamento o finire dentro un’altra voce. «Non la trovo più dove stava prima», scrivono spesso gli utenti nei forum di assistenza. In questi casi conviene fare una verifica con calma, schermata per schermata, senza fermarsi al primo menu.

Caricatore, cavo e modello: perché non basta accendere l’opzione

Attivare la ricarica rapida Samsung non è sufficiente. Per farla partire servono anche un caricatore, un cavo USB-C e uno smartphone compatibili con la potenza prevista per quel modello. Samsung ricorda che collegare il telefono a una porta USB standard, a un computer o a un vecchio adattatore da parete può bloccare la ricarica veloce, anche se l’interruttore nelle impostazioni risulta acceso.

Telefono in carica con alimentatore e cavo USB-C: un dettaglio chiave quando la ricarica rapida non parte o è lenta.

È un dettaglio che poi si nota subito nell’uso quotidiano: il telefono resta attaccato mezz’ora e guadagna solo pochi punti di batteria. Meglio quindi controllare la scheda tecnica del proprio Galaxy e usare accessori originali o certificati, adatti agli standard indicati da Samsung. Anche un cavo rovinato, piegato vicino al connettore o non pensato per quella potenza può rallentare tutto. A volte il problema è lì, non nella batteria.

Ricarica rapida, super rapida e wireless: cosa cambia davvero

Sui modelli più recenti, Samsung può mostrare un’unica voce per ricarica rapida e ricarica super rapida. Su altri Galaxy, invece, le opzioni restano separate oppure cambiano nome dopo gli aggiornamenti software. La differenza sta nella potenza supportata dal telefono e dall’alimentatore: alcuni modelli accettano una carica più contenuta, altri lavorano con adattatori più potenti, sempre entro i limiti fissati dal produttore. C’è poi la ricarica wireless rapida, disponibile solo con basi compatibili e telefoni predisposti.

Non basta appoggiare lo smartphone su una qualsiasi base Qi per avere la velocità massima: serve l’accessorio corretto e, anche così, il risultato può cambiare. Quando si ha poco tempo, magari prima di uscire o durante una pausa in ufficio, la ricarica via cavo resta di solito la scelta più efficace.

Calore, schermo acceso e uso intenso: gli errori che frenano la carica

Anche con ricarica rapida attiva e accessori giusti, il telefono può caricarsi più lentamente se si scalda troppo. Samsung, come altri produttori, riduce la potenza per proteggere batteria e componenti interni. Giocare, guardare video, usare il navigatore o tenere lo schermo acceso mentre il dispositivo è collegato alla corrente aumenta i consumi e produce calore.

Risultato: la percentuale sale con più fatica. Meglio lasciare il telefono fermo, con display spento, in un posto non troppo caldo e con il cavo ben inserito sia nell’adattatore sia nella porta USB-C. Se la carica resta lenta anche così, l’app Samsung Members permette di avviare una diagnostica sulla ricarica via cavo o wireless.

È un controllo utile prima di cambiare alimentatore o pensare a un guasto. Solo se il problema continua ha senso rivolgersi all’assistenza.