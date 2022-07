Samsung: il pieghevole più venduto TUO ad un prezzo FAVOLOSO

Sappiamo tutti che quest’anno Samsung lancerà i nuovi smartphone pieghevoli di punta; stiamo parlando ovviamente di Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4. I due terminali sono stati avvistati online più è più volte e il loro debutto si dice che sia imminente. Qualcuno parla di un eventuale evento di lancio previsto per il 10 agosto con relativa commercializzazione per la fine del mese. Noi per oggi vogliamo suggerirmi l’acquisto di un terminale che spiega davvero fantastico. Grazie agli sconti e promozioni presenti su Amazon, Galaxy Z Flip3 5G può essere vostro a 949,00€. Ricordatevi però di spuntare il coupon da 150 € prima di effettuare il pagamento, altrimenti vi costerà 1099,00€. È un bel trucco che mi farà risparmiare davvero tanti soldini.

Si dice che i nuovi foldable di Samsung siano strepitosi, ma saranno solo degli upgrade di rilievo e non presenteranno vere innovazioni. Ecco perché vi consigliamo di approfittare del modello del 2021 in offerta oggi sul sito americano.

Samsugn Galaxy Z Flip3 5G: perché acquistarlo?

Questo infatti, ha un processore potentissimo: parliamo dello Snapdragon 888+ di Qualcomm, coadiuvato da memorie RAM da 8 GB e da memoria interne super veloci. Il risultato? Un dispositivo pieghevole, compatto che all’occorrenza è in grado di sprigionare tutta la sua potenza. Scusate il gioco di parole e la rima.

Immaginate la comodità di rispondere ad una telefonata semplicemente aprendo lo schermo, un po’ come si faceva con i device degli anni ’90. Comodissimo anche chiudere una conversazione, chiudendo appunto il display pieghevole.

Samsung è stata molto attenta al rilasciare un software pensato per questo modello, con tante chicche utili per chi fa molte videochiamate, per chi ama specchiarsi e per chi vuole fare più operazioni in contemporanea. Inoltre, ha una batteria che vi porterà sempre a sera e la ricarica sarà superveloce.

In poche parole, Samsung Galaxy Z Flip 3 5G a soli 949,00€ è da acquistare al volo, ma siate veloci.

