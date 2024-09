Samsung Laptop Galaxy Book4 a 400 EURO IN MENO: l'affare è UNICO

Ecco uno dei pc portatili più all’avanguardia del momento e che oggi può essere tuo ad un prezzo mai visto prima! Si traata del Samsung Laptop Galaxy Book4, al momento disponibile su Amazon a soli 699 euro con un mega sconto del 36%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 400 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Samsung Laptop Galaxy Book4: tutte le specifiche tecniche

Il Samsung Laptop Galaxy Book4 è uno dei pc portatili più ambiti del momento in quanto vanta specifiche tecniche di altissimo livello.

La sua punta di diamante è il nuovo processone Intel Core 5 che offre prestazioni velocissime ed un multitasking super efficiente così da poter essere utilizzato anche per progetti professionali complessi. Inoltre è dotato di tantissime porte integrate per soddisfare le tue esigenze ovvero HDMI v1.4, due porte USB-A e due USB-C, uno slot microSD e una porta RJ45 per connessioni LAN ad alta velocità.

Un’altra caratteristica importante è la sua batteria enorme che garantisce un’autonomia super estesa e che non ti abbandona per un giorno intero. In caso di necessità, puoi ricaricarlo utilizzando il caricatore leggero e portatile, compatibile anche con gli altri dispositivi Samsung Galaxy.

La sua portabilità non è da meno: il dispositivo è leggerissimo e sottile, con un corpo interamente in metallo e con un peso di poco inferiore a 1,6 kg. Per finire, l’ampio display da 15,6″ offre immagini in alta definizione con dettagli nitidi per qualsiasi tipologia di contenuto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.