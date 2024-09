Samsung Laptop Galaxy Book4 a 450€ in meno: sconto bomba del 41% su Amazon

Se hai bisogno di un nuovo pc portatile adatto sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano di tutta la famiglia, punta tutto sul Samsung Laptop Galaxy Book4! Oggi è disponibile su Amazon a soli 649 euro con un mega sconto del 41%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 450 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione potrebbe terminare da un momento all’altro!

Samsung Laptop Galaxy Book4: tutte le caratteristiche tecniche

Il Samsung Laptop Galaxy Book4 offre prestazioni superveloci e un multitasking davvero efficiente grazie al nuovissimo processone Intel Core 5. In questo modo potrai svolgere anche le operazioni più complesse in modo fluido e sempre impeccabile.

Una delle sue caratteristiche di spicco è la connettività davvero super ampia: hai a disposizione una porta HDMI v1.4, due porte USB-A e due USB-C, uno slot microSD e una porta RJ45 per connessioni LAN ad alta velocità. Questo vuol dire che potrai ottimizzare la tua produttività ovunque nel massimo comfort.

Inoltre il pc portatile vanta una batteria davvero potentissima così da poterlo sfruttare per una giornata intera anche in modo intensivo senza alcuna preoccupazione. In più, per un rapido pieno di energia, è compreso nella promozione un caricatore leggero e portatile, compatibile anche con gli altri dispositivi Samsung Galaxy.

Per finire, questo modello risulta leggero e sottile, facile da trasportare, con un corpo interamente in metallo e con un peso di poco inferiore a 1,6 kg.

