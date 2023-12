Samsung Lavasciuga Crystal Clean, due in uno con uno sconto Amazon mai visto!

Samsung Lavasciuga Crystal Clean con Ecobubble WD90TA046BE/ET, ovvero lava e poi asciuga, non c’è bisogno di asciugatrice separata. La convenienza è eccezionale, sia in termini di spazio, con una grande e ovvia comodità di posizionamento in ambiente, che di costo. Oggi Amazon ha deciso di fare una proposta davvero eccezionale, un MENO 39% che non ammette esitazioni quando si tratta di inserire l’elettrodomestico nel carrello. Risparmio sontuoso, ben 350 euro sul prezzo di listino, 549,99 euro invece che 899! Da comprare ora!

Costo e prestazioni al top

Una delle caratteristiche più interessanti della super risparmiosa e longeva Samsung Lavasciuga Crystal Clean (9+6 Kg di carico) è la tecnologia Ecobubble di Samsung. Questa tecnologia sfrutta le bolle d’acqua e il detergente per creare una schiuma ricca e penetrante, che penetra in profondità nei tessuti. Questo processo consente un lavaggio più efficace, rimuovendo le macchie difficili e igienizzando i vestiti.

Inoltre Samsung Lavasciuga Crystal Clean igienizza i capi grazie al vapore. La funzione Vapore Igienizzante migliora i risultati di lavaggio dei vestiti senza dover effettuare dei pretrattamenti. La lavatrice emette il getto di vapore dal fondo del cestello, in modo che tutti i capi siano accuratamente vaporizzati. In questo modo vengono rimossi lo sporco ostinato e il 99,9% dei batteri e degli allergeni.

Troviamo anche la tecnologia Air Wash che rende profumati e sanificati gli abiti in modo che profumino sempre di fresco e pulito. Grazie al getto di aria calda dell’asciugatrice, gli odori sgradevoli e il 99,9% di batteri vengono rimossi. Il tutto senza necessità di utilizzare temperature elevate o prodotti chimici costosi e potenzialmente nocivi.

In termini di funzionalità aggiuntive Samsung Lavasciuga Crystal Clean è dotata di un display intuitivo che consente di selezionare facilmente il ciclo di lavaggio e visualizzare le impostazioni selezionate. Inoltre, è possibile programmare il lavaggio in modo da iniziare automaticamente a un’ora predefinita, garantendo che i vestiti siano pronti quando necessario.

Samsung Lavasciuga Crystal Clean a questo prezzo è davvero l’elettrodomestico da lavanderia da comprare ora! Lo sconto è eccezionale, il risparmio di più! Meno 350 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.