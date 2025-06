Samsung Mini LED 4K da 55" a un prezzo mai visto: -58%, è l'affare di oggi

Se cerchi un televisore che combini qualità d’immagine superiore, design elegante e un prezzo incredibile, il Samsung QE55QN85DBTXZT potrebbe essere la scelta perfetta per te. Grazie a uno sconto del 58%, puoi portarti a casa uno dei migliori modelli della gamma Neo QLED 4K a soli 625 euro, rispetto al prezzo originale di 1.499 euro. Un’occasione davvero imperdibile per chi desidera guardare la TV con una qualità audio e video eccellente.

Samsung Mini LED 4K: caratteristiche tecniche

Questo Smart TV Samsung QE55QN85DBTXZT da 55 pollici si distingue per la sua capacità di offrire immagini mozzafiato, merito del processore NQ4 AI Gen2, che ottimizza automaticamente la qualità visiva. La tecnologia Quantum Matrix, basata sui Mini LED di ultima generazione, garantisce neri profondi e bianchi brillanti, regalando un contrasto impeccabile.

Inoltre, il design NeoSlim conferisce al televisore un aspetto minimalista e raffinato, perfetto per integrarsi in qualsiasi ambiente. La finitura Carbon Silver aggiunge un tocco di modernità, rendendolo un elemento d’arredo oltre che un dispositivo tecnologico di alto livello.

Se sei un appassionato di videogiochi, questo modello non ti deluderà. La funzione Motion Xcelerator assicura una fluidità impeccabile anche nelle scene più movimentate, mentre il Gaming Hub centralizza i tuoi giochi preferiti per un accesso rapido e intuitivo.

Il comparto audio è altrettanto all’avanguardia: grazie alla tecnologia OTS LITE, il suono si sincronizza perfettamente con le immagini, e il supporto Dolby Atmos crea un’atmosfera sonora tridimensionale, immergendoti completamente nell’azione.

Questo televisore non è solo un dispositivo per l’intrattenimento, ma anche un prezioso alleato per la domotica. Grazie a SmartThings, puoi gestire tutti i tuoi dispositivi intelligenti direttamente dallo schermo. Inoltre, lo Smart Hub organizza contenuti e applicazioni in un’interfaccia intuitiva e personalizzabile. La compatibilità con Alexa ti permette di controllare il televisore con semplici comandi vocali, rendendo ogni operazione ancora più comoda.

Samsung Mini LED 4K: l’offerta Amazon

La tecnologia Mini LED offre risultati eccellenti, ma fa salire il prezzo delle Smart TV.

