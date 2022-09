Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 ad un prezzo BOMBA su Amazon

Effettua un upgrade importante con il monitor da gioco Odyssey G3 da 24″ di Samsung. Dotato di un pannello VA, questo monitor da gioco utilizza una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, una risposta di 1 ms e FreeSync Premium per garantire delle prestazioni senza precedenti. Approfitta ora e acquistalo su Amazon a soli 159,90€ invece di 269,00€.

Il supporto per 16,7 milioni di colori e un rapporto di contrasto statico di 3000:1 garantiscono immagini precise e nitide. Inoltre, sono presenti le tecnologie per la luce blu e quelle che bloccano lo sfarfallio. Possiede una luminosità di 250 c/m ² e ha ampi angoli di visione che garantiscono un’esperienza di gioco confortevole. Collega il monitor tramite il cavo DisplayPort incluso o un cavo VGA o HDMI opzionale. Regola, inclina, ruota o ruota il display per un posizionamento ottimale. Uno schema di montaggio VESA 100 x 100 mm consente di collegarlo a supporti e supporti compatibili di terze parti.

Una frequenza di aggiornamento di 144 Hz elimina il ritardo insieme il motion blur per un’azione di gioco fluida. Mentre AMD FreeSync Premium è dotato della tecnologia di sincronizzazione adattiva, che riduce la latenza di input. Il framerate basso assicura che ogni scena scorra senza interruzioni.

Il design senza bordi su 3 lati garnatisce un immagine più reale, oltre ad essere più bello da vedere. Allinea due display in una configurazione a doppio monitor per un gameplay preciso e senza interruzioni. Grazie allo sconto speciale del 41% potrai acquistarlo su Amazon ad un prezzo davvero molto basso, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.