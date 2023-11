Samsung Monitor Gaming Odyssey G7: sconto BLACK FRIDAY!

Per gli appassionati di gaming che cercano un monitor che possa offrire una qualità dell’immagine superiore e una fluidità di gioco eccezionale, l’offerta Black Friday di Amazon sul Samsung Odyssey G7 è imperdibile. Disponibile a 486€, con uno sconto del 5%, questo monitor da 28” rappresenta il top per i gamer che non vogliono scendere a compromessi e che cercano sempre il meglio.

Ecco il monitor 28 pollici Samsung Gaming Odyssey G7

La caratteristica più importante del Samsung Odyssey G7 è sicuramente la risoluzione UHD 4K (3840×2160), che garantisce immagini nitide e dettagliate. Il pannello IPS assicura colori vividi e angoli di visione ottimali, mentre la tecnologia HDR 400 migliora ulteriormente la qualità dell’immagine, rendendo i giochi più realistici. Sarai sempre al centro della scena!

Il monitor vanta un refresh rate di 144 Hz e un tempo di risposta di 1 ms, elementi fondamentali per garantire una fluidità di gioco senza eguali, soprattutto nei titoli più veloci e competitivi. Nessun problema quindi con giochi fps o che richiedono movimenti rapidi millimetrici.

La compatibilità con FreeSync Premium Pro è un altro aspetto importante. Questa tecnologia riduce al minimo le interruzioni e i ritardi di input, offrendo un’esperienza di gioco più fluida e senza scatti, indipendentemente dalla velocità dell’azione.

Il comfort visivo è garantito dalla presenza del Flicker Free e dell’Eye Saver Mode, che riducono l’affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di gioco. Inoltre, la Game Mode ottimizza istantaneamente contrasto, nitidezza e colori per ogni genere di gioco.

In termini di connettività, il Samsung Odyssey G7 è davvero ottimo: offre 2 porte HDMI, 2 USB, 1 Display Port, ingresso audio e casse integrate, oltre a Wi-Fi e Bluetooth. Questo lo rende facilmente integrabile con qualsiasi setup di gioco e versatile per tutte le esigenze di connessione.

A 486€ su Amazon, il Samsung Odyssey G7 è una scelta eccellente per i gamer che desiderano un monitor con prestazioni eccezionali, qualità dell’immagine superiore e caratteristiche al massimo. Oggi il prezzo è così basso grazie allo sconto Black Friday del 5%. Approfittane subito!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.