Samsung Neo QLED 4K 55": -15% con questo coupon

Vorresti tanto acquistare una nuova Smart Tv, magari anche da oltre 50″, ma hai necessità di trovare un modello che sia davvero in forte sconto? Non temere, a tua disposizione c’è l’offerta ideale, proprio sullo store Samsung! Copiando e incollando il coupon PROMOTV al momento dell’acquisto, nell’apposito box, avrai l’occasione di aggiungere al tuo carrello la Smart TV Samsung Neo QLED 4K 55″ in sconto del 15% + 8% che era già attivo sul prodotto.

Te la aggiudicherai, quindi, ad appena 934,15€ invece di 1.119,00€. Un prezzo da capogiro se pensi che si tratta di una super smart TV, sia per funzionalità sia per qualità e grandezza dello schermo.

Praticamente come al cinema: Samsung Neo QLED

Perché acquistare questa top di gamma, sul mercato? La risoluzione 4K Ultra HD ti permette di godere di immagini nitide e dettagliate, mentre la tecnologia Quantum HDR 32x garantisce una gamma cromatica estremamente ampia, per scene luminose e scure incredibilmente realistiche. Non da meno, oltre a garantirti colori inredibilmente profondi e dettagli degni del migliori cinema, è anche dotata di molte funzionalità smart. Tra le varie, va menzionata sicuramente la Multi View, che ti consente di dividere lo schermo e visualizzare contemporaneamente più contenuti, e l’ambient mode, che trasforma lo schermo in una cornice digitale quando non in uso.

Altrettanto importante anche la connettività di questa smart TV, inclusi HDMI, USB e Bluetooth. In questo modo avrai la flessibilità di collegare facilmente tutti i tuoi dispositivi preferiti, come console di gioco, lettori multimediali e soundbar, per un’esperienza multimediale completa.

Ultimo ma non per importanza il design sottile e raffinato della Smart TV Samsung Neo QLED 4K. Anche in questo caso, Samsung lo ha pensato appositamente per fondersi con qualsiasi arredamento. Invece, la cornice ultra-sottile, massimizza l’area dello schermo per una visione coinvolgente da ogni angolazione. Utile e altrettanto interessante da un punto di vista estetico, il supporto a 4 lati e il cavo invisibile: grazie a questa combo potrai godere di un’estetica pulita e ordinata, senza fili o cavi a distrarti. Porta a casa questa fantastica Smart TV doppiamente scontata, solo per poco!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.