Samsung Neo QLED 4K: qualità e tecnologia a un prezzo competitivo

Samsung Neo QLED 4K rappresenta un’opzione interessante per chi cerca una smart TV dalle caratteristiche avanzate a un prezzo competitivo. Attualmente disponibile a 599 euro, il modello da 43 pollici offre un risparmio significativo rispetto al prezzo di listino iniziale di 1399 euro.

Smart TV Samsung Neo QLED 4K da 43″: imperdibile

Questa TV si distingue per la sua tecnologia all’avanguardia, a partire dal processore NQ4 AI Gen2, progettato per ottimizzare le immagini in qualità 4K. Grazie alla tecnologia Quantum Matrix con Mini LED, la resa visiva si arricchisce di neri profondi e colori vividi, ideali per una fruizione cinematografica di alto livello. Il design NeoSlim, con bordi ultrasottili e una finitura elegante in Carbon Silver, non solo rende il dispositivo un punto focale tecnologico, ma lo trasforma anche in un complemento d’arredo raffinato.

Particolarmente adatta agli appassionati di gaming, questa Smart TV integra funzionalità specifiche come Motion Xcelerator, che riduce ritardi e sfocature durante le sessioni di gioco più intense. Il Gaming Hub centralizza inoltre l’accesso alle piattaforme di gioco, semplificando la gestione dei contenuti.

Dal punto di vista audio, la QE43QN94DATXZT si avvale di tecnologie avanzate come OTS+ per un’esperienza sonora tridimensionale e Q-Symphony, che sincronizza perfettamente il suono con soundbar compatibili. La funzione Adaptive Sound Pro adatta i parametri audio in base ai contenuti visualizzati, garantendo un’esperienza personalizzata.

La smart TV di Samsung si distingue anche per la sua compatibilità con il sistema SmartThings, che consente di gestire dispositivi connessi direttamente dal televisore. Inoltre, l’integrazione con Alexa permette un controllo intuitivo tramite comandi vocali, semplificando ulteriormente l’interazione con il dispositivo. Acquistala adesso su Amazon al prezzo speciale di 599,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Ci sono anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

