Samsung Neo QLED 8K: l'altissima risoluzione in casa risparmiando 1700 euro

Il 4K è ormai diventato uno standard, ci ha messo davvero poco a surclassare il vetusto, si possiamo ben dirlo, 1080p. Il 4K però non è un punto di arrivo, ma solo un nuovo punto di partenza, infatti tutti i più grandi produttori sono al lavoro per portare nelle case i primi TV 8K. Samsung è una delle prime realtà a permetterci di provare l’altissima risoluzione 8K con il suo QE75QN800DTXZT Neo QLED 8K. Questa gigantesca TV da 75 pollici, è un vero concentrato di tecnologia, il prodotto perfetto per gli early adopter che vogliono stupire gli amici in visita e che oggi è possibile acquistare con un taglio di prezzo davvero esaltante: MENO 32%!

Costa tanto, ma con questo maxi sconto, costa molto meno: 3.599 euro invece di 5.299,00 euro, per un risparmio netto di ben 1700 euro!

Il cuore di questa TV è il pannello Neo QLED 8K, che vanta una risoluzione quattro volte superiore al 4K. Questo significa che a livello di dettaglio siamo di fronte ad una TV che non ha eguali. Inoltre il sistema di retroilluminazione Mini-LED garantisce un contrasto eccezionale, con neri più profondi e bianchi più luminosi.

Se il cuore della TV è il pannello Neo QLED 8K, il cervello è senza dubbio il processore Processore NQ8 AI Gen2, in grado di upscalare i contenuti a risoluzione inferiore (anche SD) fino a 8K, migliorando notevolmente la qualità dell’immagine. Grazie all’intelligenza artificiale, il processore è in grado di analizzare l’immagine in tempo reale e ottimizzarla in base al contenuto visualizzato.

Samsung QE75QN800DTXZT Neo QLED 8K non è solo la TV perfetta per gli amanti del cinema, ma è anche decisamente pensata per offrire prestazioni elevate ai gamer più appassionati grazie al Motion Xcelerator 120 Hz che assicura una qualità di movimento sempre più alta e prestazioni differenziate per supportare giochi con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz!

