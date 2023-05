Samsung Odyssey G5, il monitor gaming curvo da PAURA a prezzo outlet

Il monitor gaming Samsung Odyssey G5 (C27G53) è progettato per offrire un’esperienza di gioco immersiva e coinvolgente. Con un design curvo 1000R, ti avvolge nel campo visivo, creando un effetto panoramico che ti fa sentire al centro dell’azione. Il monitor Odyssey G5 offre diverse opzioni di connettività, tra cui porte HDMI e DisplayPort, che consentono di collegare facilmente il monitor al tuo PC o ad altri dispositivi compatibili. È inoltre dotato di un ingresso audio per connettere altoparlanti o cuffie per un’esperienza audio completa. Oggi può essere tuo su Amazon col 23% di sconto a soli 249€ e con le spedizioni gratuite via Prime.

Samsung Odyssey G5, offerta top Amazon

Il monitor da 27″ con risoluzione 2560×1440 (WQHD 2K) offre immagini nitide e dettagliate, con colori vivaci e una vasta gamma di sfumature. La tecnologia HDR10 migliora ulteriormente la qualità delle immagini, offrendo un maggiore contrasto e una luminosità più intensa per un’esperienza visiva ancora più coinvolgente.

Con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e un tempo di risposta di 1 ms, il monitor offre una visualizzazione fluida e reattiva, riducendo il ritardo e il motion blur durante le scene ad azione rapida. Questa caratteristica è particolarmente importante per i giocatori, in quanto consente una maggiore precisione e reattività durante il gioco.

Il supporto FreeSync Premium garantisce una sincronizzazione perfetta tra il monitor e la scheda grafica del tuo computer, eliminando l’effetto di tearing e stuttering per un’esperienza di gioco più fluida e senza interruzioni.

Per quanto riguarda il comfort visivo, il monitor presenta la modalità Eye Saver che riduce l’emissione di luce blu dannosa per gli occhi, mentre la tecnologia Flicker Free riduce l’affaticamento degli occhi causato dallo sfarfallio dello schermo, consentendoti di giocare per lunghe sessioni senza affaticamento visivo e stanchezza. Fai tuo questo gioiello a soli 249€ che con la sua qualità visiva eccezionale e le funzioni di comfort oculari, rappresenta una scelta eccellente per i giocatori che cercano un monitor performante e immersivo.

