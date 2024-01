Samsung Odyssey G5: monitor per giocare in sconto di 100€

Vorresti migliorare la tua esperienza di gioco acquistando un monitor di prima qualità, senza spendere un’occhio della testa? Al momento, ma solamente per pochissimo, avrai l’occasione di portare a casa il Samsung Odyssey G5 in sconto di ben 100€ da Mediaworld. Un’occasione che non ti invitiamo a non perdere se vuoi rendere la tua esperienza di gioco più fluida e avvincente, frame dopo frame.

Acquista il monitor da gaming giusto per te: Samsung Odyssey G5

Goditi in un mondo di gioco avvincente con il monitor Samsung Odyssey G5, progettato per offrirti un’esperienza visiva straordinaria e coinvolgente come mai prima d’ora! Con la sua curvatura ottimale di 1000R, questo monitor ti avvolge completamente, trasportandoti direttamente nel cuore dell’azione. Grazie all’ottima risoluzione, inoltre, ogni dettaglio prende vita con una chiarezza sorprendente. Con una densità di pixel superiore al Full HD, le immagini sono incredibilmente nitide e dettagliate, permettendoti di cogliere ogni sfumatura e dettaglio del tuo gioco preferito.

La frequenza di aggiornamento di 144 Hz garantisce un’esperienza di gioco estremamente fluida, eliminando il ritardo dell’immagine e la sfocatura da movimento. Ideale specialmente se sei solito giocare a giochi competitivi, in cui il tempismo può stravolgere i tuoi risultati! Non meno importante, con un tempo di risposta di soli 1 ms, ogni tua azione è immediatamente trasmessa sullo schermo, permettendoti di reagire con la massima precisione e tempestività.

Da menzionare anche l’ottima tecnologia AMD FreeSync Premium che ti assicura un’esperienza di gioco senza interruzioni, riducendo tearing, stuttering e input lag. Inoltre, con l’HDR10, le immagini prendono vita con colori brillanti e realistici, offrendoti un’esperienza visiva mozzafiato che ti catapulta direttamente nel mondo del gioco. Per questo, il nostro consiglio, è di non farti scappare assolutamente lo sconto di ben 100€ sul prezzo di listino. Un’occasione più che unica, che ti invitiamo a sfruttare quanto prima.

