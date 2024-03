Samsung Odyssey G9: curvo, enorme e con un prezzo spettacolare MINIMO STORICO

Samsung Odyssey G9 non è il solito monitor da gaming dalle prestazioni eccezionali. Samsung Odyssey G9 è un monitor con caratteristiche esagerate che lo rendono unico, e che di conseguenza restituisce un’esperienza di gioco estremamente peculiare, pensata per i giocatori più esigenti e appassionati. Senza entrare nel dettaglio delle specifiche basta dire che è un monitor curvo, il livello di curvatura è 1000R, e soprattutto ha un incredibile aspect ratio 32:9 per un totale di ben 49 pollici! Si, Samsung Odyssey G9 è davvero qualcosa di unico, di conseguenza il prezzo non è proprio popolare per usare un eufemismo… Il prezzo di listino è salato, 1459 euro, ma oggi possiamo acquistarlo con un ottimo MENO 22% che rappresenta a conti fatti il MINIMO STORICO. Lo sconto è quindi pari a 335 euro! Possiamo acquistarlo spendeno 1123,88 euro.

Curvo è bello

Ripetiamolo:

49 pollici

Aspect Ratio 32:9

Curvatura 1000r

5120×1440 (Dual QHD)

E poi? C’è davvero tanto altro che rende Samsung Odyssey G9 davvero speciale!

Samsung Odyssey G9 è dotato di una frequenza di aggiornamento di 240Hz, che assicura un’azione fluida senza tentennamenti e una reattività estremama in game. La tecnologia G-Sync di Nvidia e FreeSync Premium di AMD eliminano lo stuttering e lo screen tearing per una qualità visiva senza compromessi. Inoltre, il tempo di risposta di 1ms assicura che non ci sia alcun ritardo tra l’input dell’utente e l’azione sullo schermo.

E non solo: dalle ombre più cupe alle scene in pieno giorno, la luminosità massima di 1.000 nit e il rapporto di contrasto 1.000.000:1 ottimizzano la profondità e la resa cromatica.

Il supporto per l’HDR10 garantisce una qualità dell’immagine superiore anche durante la riproduzione di film e contenuti multimediali. E come se non bastasse Samsung Odyssey G9 supporta anche il Picture-in-Picture: è possibile visualizzare in contemporanea i video trasmessi da due sorgenti diverse nella loro risoluzione originale.

Con la sua combinazione di qualità visiva eccezionali, prestazioni di alto livello e un design peculiare e unico, Samsung Odyssey G9 si pone come uno dei migliori monitor sul mercato per i giocatori che cercano il massimo in termini di immersione e coinvolgimento durante il gaming. Lo sconto Amazon è quindi la ciliegina sulla torta!

