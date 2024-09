Samsung OLED TV da 55 pollici scontatissima al -40%: oggi risparmi più di 670€

Vuoi trasformare casa in un piccolo cinema per goderti al meglio i tuoi film preferiti con amici e parenti? Allora non perdere l’offerta speciale di Amazon sul Samsung OLED TV da 55 pollici! Oggi è disponibile a soli 1.023 euro con un mega sconto del 40%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 670 sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Samsung OLED TV da 55 pollici: tutte le caratteristiche tecniche

Il Samsung OLED TV da 55 pollici è un piccolo gioiellino della tecnologia che ti permetterà di goderti al meglio filme e serie tv ogni volta che vuoi.

La sua punta di diamante è il processore di ultimissima generazione NQ4 AI Gen2 con risoluzione 4K che offre sfumature di colore vivide e realistiche con Tecnologia OLED HDR per garantire la massima luminosità e un contrasto migliore per quanto riguarda qualsiasi tipologia di contenuto multimediale.

È dotato, tra l’altro, di una serie di funzionalità che lo rendono davvero eccezionale: 4K AI Upscaling per una riproduzione dei contenuti con una risoluzione in 4K, Real Depth Enhancer per una visuale molto più realistica, Motion Xcelerator 120Hz per un’esperienza di gioco straordinaria con immagini fluide.

Dal punto di vista sonoro non è da meno in quanto vanta di Audio surround 3D sincronizzato con l’azione per un’esperienza completamente immersiva e più coinvolgente che mai!

