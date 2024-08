Samsung OLED TV QE55S85DAEXZT fascia alta col maxi sconto Amazon!

Samsung OLED TV QE55S85DAEXZT è un televisore di fascia alta che combina un apparato tecnologico avanzato e un design elegante per offrire un’esperienza visiva di grande qualità. Questo modello da 55 pollici fa parte della serie S85D di Samsung, ovvero, come dice il nome, dotata di pannelli Oled che restituiscono neri profondi e un contrasto capace di esaltare il dettaglio più minuto. Anche grazie al supporto allaLa tecnologia HDR che permette di apprezzare una gamma dinamica di luminosità molto più ampia, rivelando dettagli nascosti nelle zone più scure e più luminose dell’immagine. Lo sconto Amazon è quindi decisamente allettante, un ricco MENO 35% che fa crollare il prezzo da 1.699 euro a 1.099 euro. Per un risparmio netto di ben 600 euro! Offerta davvero esagerata, assolutamente da non perdere!

Il cuore di Samsung OLED TV QE55S85DAEXZT è il processore NQ4 AI Gen2, che utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare la qualità dell’immagine e del suono. Grazie a 20 reti neurali, il processore è in grado di migliorare l’upscaling dei contenuti a risoluzione inferiore, garantendo una visione sempre ottimale.

Per gli appassionati di sport, il televisore offre un’ottima gestione del movimento, riducendo al minimo il blur e garantendo immagini fluide anche durante le azioni più veloci.

Samsung OLED TV QE55S85DAEXZT è anche una scelta eccellente per i videogiocatori. Supporta HDMI 2.1, 4K a 120Hz e Variable Refresh Rate, caratteristiche che garantiscono un’esperienza di gioco fluida e reattiva. La bassa latenza e il tempo di risposta quasi istantaneo del pannello OLED migliorano ulteriormente l’esperienza di gioco.

