Samsung presenta Galaxy Book3 Ultra, Pro 360 e Pro: info, prezzi e disponibilità

Nel corso dell’evento Unpacked, Samsung ha annunciato anche i nuovi Galaxy Book3, pensati per chi ha bisogno di una connettività multi-device senza soluzione di continuità e di un hardware di qualità superiore per aumentare la propria produttività e creatività. I nuovi Galaxy Book3 offrono inoltre prestazioni elevatissime grazie a CPU, GPU, nuovi display e altro ancora. Scopriamoli insieme.

Galaxy Book3 Ultra, Galaxy Book3 Pro 360 e Galaxy Book3 Pro

Galaxy Book3 Ultra, nuovo riferimento per i content creator, è caratterizzato da prestazioni di calcolo elevatissime e scheda grafica NVIDIA RTX, mentre il Galaxy Book3 Pro 360 adotta un form factor convertibile 2-in-1 touchscreen, utilizzabile anche con S Pen.

Infine Galaxy Book3 Pro, il dispositivo più sottile della sua categoria. Tutta la serie utilizza processori Intel Core di 13esima generazione, in particolare, Galaxy Book3 Ultra è disponibile anche con processore Intel Core i9 H 11 , divenendo così il Galaxy Book più potente mai realizzato fino ad oggi.

I nuovi Galaxy Book3 godono della tecnologia Dynamic AMOLED 2X per quanto concerne i display, e offrono un’esperienza intuitiva e allo stesso tempo confortevole. L’applicazione Galaxy Book Experience fornisce una guida semplice e immediata per aiutare gli utenti a conoscere tutte le funzionalità dell’ecosistema Galaxy.

Prezzi e disponibilità

Galaxy Book3 Ultra sarà disponibile in pre-ordine, in colorazione Grafite, dal 14 al 22 febbraio 2023: su Amazon lo trovate a questo indirizzo a 3.499€. Galaxy Book3 Pro 360 e Galaxy Book3 Pro sono invece disponibili in pre-ordine, in colorazione Grafite, dall’01 al 22 febbraio 2023. rispettivamente a questo indirizzo a 2.299€, e a quest’altro link a 1.899€.

