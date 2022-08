Samsung presenta i nuovi Galaxy Watch5, Watch5 Pro e Buds2 Pro: ecco prezzi, info e dove prenotarli

Samsung ha presentato oggi, nel corso dell’evento Galaxy Unpacked, le sue ultime novità riguardo smartphone e dispositivi wearable. Galaxy Watch5 offre le funzionalità essenziali tanto amate dagli utenti Galaxy in un design iconico e personalizzabile. Galaxy Watch5 Pro, invece, è l’ultima novità della line-up dei Galaxy Watch. Realizzato con materiali di elevata qualità, è lo smartwatch più robusto e ricco di funzionalità di sempre, progettato da Samsung per soddisfare le esigenti richieste degli utenti più attivi e degli appassionati di attività all’aperto.

Samsung Galaxy Watch5 e Pro

Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro, pensati per migliorare le abitudini di salute e benessere dell’utente grazie a insight intuitivi, funzionalità avanzate e potenzialità sempre più ampie. Galaxy Watch5 migliora le funzionalità più usate ogni giorno dai consumatori, mentre Galaxy Watch5 Pro, ultimo arrivato nella line-up, è lo smartwatch Samsung più robusto e ricco di funzionalità di sempre.

Prezzi e disponibilità

Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro saranno preordinabili in Italia a partire dal 10 agosto, e saranno disponibili nei punti vendita a partire dal 26 agosto. Galaxy Watch5 è caratterizzato da un design moderno e minimalista e da funzionalità che aprono orizzonti nuovi ogni giorno. È disponibile in nuovissimi colori che non passeranno di certo inosservati: il modello grande da 44 mm è disponibile nei colori Graphite, Sapphire e Silver e il modello piccolo da 40 mm è disponibile in Graphite, Pink Gold e Silver con cinturino Bora Purple che si abbina perfettamente a Galaxy Z Flip4. Galaxy Watch5 è disponibile a partire da 299€ per le versioni Bluetooth e 349€ per i modelli LTE. Per coloro che amano l’avventura e sono alla ricerca di robustezza, prestazioni e stile, Galaxy Watch5 Pro è l’alleato perfetto. Sarà disponibile nei colori Black Titanium e Gray Titanium con display da 45 mm, a partire da 499€ per la versione Bluetooth e 549€ per i modelli LTE.

Galaxy Buds2 Pro: design eccezionale e un’esperienza di ascolto impeccabile

La serie Galaxy Z si arricchisce di Galaxy Buds2 Pro, i nuovi auricolari top di gamma di Samsung che offrono l’esperienza audio wireless più immersiva con un nuovo design compatto e connettività fluida, perfetta per ogni momento della giornata. L’utente può godersi ogni intermezzo musicale con lo straordinario sistema audio Hi-Fi a 24 bit, che offre l’esperienza High dynamic range (HDR) per sentirsi connessi ai contenuti che si stanno ascoltando con una risoluzione estremamente nitida.

Con il nuovo codec Samsung seamless (SSC HiFi), la musica di qualità viene trasferita senza pause e il nuovo altoparlante coassiale a 2 vie rende questi suoni più ricchi che mai.

Con il nuovo design compatto ed ergonomico con ingombro ridotto del 15%, insieme a una perfetta aderenza, studiata per impedirne la rotazione, questi auricolari sono l’alleato ideale per le sessioni di allenamento. Ora è possibile rispondere alle telefonate ovunque ci si trovi, grazie al potente sistema ANC che elimina il rumore esterno. I nuovi Galaxy Buds2 Pro consentono di rifugiarsi nel proprio mondo senza perdere il contatto con la realtà.

Gli auricolari Galaxy Buds2 Pro saranno invece disponibili nei colori Graphite, White, e Bora Purple a partire da €229,00. In Italia, gli utenti che acquisteranno Galaxy Buds2 Pro in preordine dal 10 al 25 agosto avranno la possibilità di ricevere gratuitamente un wireless charger, dopo aver registrato il dispositivo sulla piattaforma Samsung Members.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.