Samsung, prezzi da FUORI TUTTO: smartphone e auricolari sono regalati

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone, Samsung ha da offrire una vasta selezione di modelli adatti a diverse esigenze e budget. Dagli smartphone di punta della serie Galaxy S, come il Galaxy S21, con caratteristiche all’avanguardia come fotocamere potenti, schermi di alta qualità e prestazioni straordinarie, ai dispositivi di fascia media come la serie Galaxy A, che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo con funzionalità avanzate come batterie a lunga durata, ampi display e fotocamere versatili.

Ma le offerte, come accennato nel titolo, non si limitano solo agli smartphone Samsung. Se stai cercando auricolari wireless di alta qualità, Samsung ha anche una vasta gamma tra cui scegliere. Dagli auricolari true wireless della serie Galaxy Buds, che offrono un audio coinvolgente e una connettività affidabile, ai modelli più avanzati come i Galaxy Buds Pro, che vantano funzioni come la cancellazione attiva del rumore per un’esperienza di ascolto immersiva.

Samsung Galaxy M13 – Sconto 22%

Il Samsung Galaxy M13, con tripla fotocamera, display Infinity-V da 6,6 pollici, 4GB RAM e 64GB di memoria interna espandibile, colori blue, green e orange, è in questo istante disponibile su Amazon a soli 149€, con un risparmio netto del 27%. Un prezzo ultra basso per uno degli smartphone più amati e ricercati del momento. Approfitta di questo sconto per un device che fa anche della velocità di trasferimento dati 5G di nuova generazione, uno dei suoi punti di forza per offrirti un’esperienza d’utilizzo completamente nuova.

Samsung Galaxy Buds Live (Mystic Black) – Sconto 70€

Hai presente gli spettacolari Samsung Galaxy Buds Live? Questi incredibili auricolari top di gamma colore Mystic Black possono essere tuoi oggi con appena 49€, cioè 120 euro in meno del loro costo effettivo. Il tutto con le spedizioni gratuite e veloci offerte da Amazon. Gli auricolari sono progettati per essere sempre sulla frequenza giusta. La loro forma iconica e il design ergonomico senza cuscinetti In-Ear, per non occludere il canale uditivo, insieme alla tecnologia di Cancellazione Attiva del Rumore, rendono l’esperienza di ascolto unica e comoda per tutta la giornata.

Galaxy Z Flip4 5G – Sconto 33%

Lo desideri chissà da quanto tempo, e oggi finalmente è arrivato il momento di acquistare il tuo Galaxy Z Flip3 5G. In questo momento, infatti, questo autentico gioiellino lo trovi su Amazon in super sconto a soli 602€, con le spedizioni rapide e gratuite, e un risparmio generale di circa 400 euro. Scegli il colore che preferisci fra i due disponibili nell’offerta, ovverosia Black, taglio da 128 GB, con garanzia 24 mesi. Che aspetti ad andare a prendertelo?

Samsung Galaxy Tab S6 Lite, S Pen ( 4GB+64GB) – Sconto 34%

Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite (WiFi) nel taglio da 4GB+64GB è scontato su Amazon, e con le spese di spedizione gratuite, puoi averlo a soli 291€. Ma devi fare in fretta prima che vada esaurito. Perché con questo fantastico tablet hai a disposizione le funzionalità che ami a un prezzo accessibile, come ad esempio un ampio display da 10,4 pollici, la caratteristica più ricercata dai consumatori, che lo rende perfetto per portare l’intrattenimento, la produttività e la creatività a un livello superiore.

Quindi, non perdere queste imperdibili offerte sui prodotti Samsung smartphone e auricolari. Scegli il dispositivo che meglio si adatta alle tue esigenze e goditi le prestazioni eccezionali e l’affidabilità che solo Samsung può offrire.

