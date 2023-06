Samsung, prezzi da FUORI TUTTO: smartphone, tablet e auricolari sono regalati

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone, Samsung ha da offrire una vasta selezione di modelli adatti a diverse esigenze e budget. Dagli smartphone di punta della serie Galaxy S, come il Galaxy S21, con caratteristiche all’avanguardia come fotocamere potenti, schermi di alta qualità e prestazioni straordinarie, ai dispositivi di fascia media come la serie Galaxy A, che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo con funzionalità avanzate come batterie a lunga durata, ampi display e fotocamere versatili.

Samsung, le offertone di oggi su Amazon

Ma le offerte, come accennato nel titolo, non si limitano solo agli smartphone Samsung. Se stai cercando auricolari wireless di alta qualità, Samsung ha anche una vasta gamma tra cui scegliere. Dagli auricolari true wireless della serie Galaxy Buds, che offrono un audio coinvolgente e una connettività affidabile, ai modelli più avanzati come i Galaxy Buds Pro, che vantano funzioni come la cancellazione attiva del rumore per un’esperienza di ascolto immersiva.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

E’ stato uno dei protagonisti delle ultime settimane, e ora il Samsung Galaxy Tab A7 Lite (4GB-64GB)sta forse per prendersi un periodo di pausa dalle scene, visto che l’alto numero di unità vendute sembra aver svuotato i magazzini, anche di Amazon. Di fatto, le poche copie rimaste le trovate ancora in offerta a soli 142€ anziché a 199,90€, grazie allo sconto importante di Amazon, con le spedizioni sicure e gratuite garantite da Prime.

Samsung Galaxy Tab A8

In questo momento su Amazon il prezzo del tablet top di gamma Samsung Galaxy Tab A8 colore Grey dal taglio 3/32GB e versione italiana, è letteralmente precipitato a 159€ dal prezzo base di 249€. Proprio così, se ti affretti e segui subito questo link puoi acquistare questo splendido tablet a un prezzo super conveniente (risparmi il 36%) con le spese di spedizioni gratuite garantite da Prime. Ma fai in fretta, l’offerta è limitata a pochi pezzi.

Samsung Galaxy Z Flip4

Il Samsung Z Flip 4, il nuovo foldable a conchiglia di Samsung con display esterno da 1,9″ è in offerta su Amazon con uno sconto di quasi 300 euro. Segui questo link e assicurati la versione di colore Light Blue col taglio da 256GB a soli 717€, ovverosia con quasi 300€ di sconto e con le spedizione gratuite. La confezione contiene anche il caricabatterie Wall Charger Super Fast Charging 25W per la Ricarica Ultra-Rapida.

Samsung Galaxy Watch4

Occasionissima su Amazon: il Samsung Galaxy Watch4 colore nero da 40mm è in promozione con il 52% di sconto. Fallo tuo sfruttando questo super sconto a soli 129€, anziché al prezzo di listino di 269€. Spese di spedizioni veloci e gratuite. Solo così potrai mettere le mani su questo iconico smartwatch che grazie al nuovo sensore Samsung BioActive rileva la composizione del tuo corpo in tempo reale e ti informa man mano che gestisci i tuoi obiettivi di salute.

Samsung Galaxy A14 5G

Anche il Samsung Galaxy A14 5G, il suo nuovo smartphone dell’azienda coreana pensato per rendere disponibile la tecnologia innovativa a prezzi accessibili a un sempre maggior numero di persone è in offerta su Amazon. Quello che viene considerato uno dei migliori medio gamma attualmente presenti in commercio è infatti disponibile al prezzo di 133€, incluse le spedizioni con Prime, grazie allo sconto del 36%.

Samsung Galaxy Buds Live (Mystic Black)

Hai presente gli spettacolari Samsung Galaxy Buds Live? Questi incredibili auricolari top di gamma colore Mystic Black possono essere tuoi oggi con appena 55€, cioè 1o0 euro in meno del loro costo effettivo. Il tutto con le spedizioni gratuite e veloci offerte da Amazon. La loro forma iconica e il design ergonomico senza cuscinetti In-Ear, per non occludere il canale uditivo, insieme alla tecnologia di Cancellazione Attiva del Rumore, rendono l’esperienza di ascolto unica e comoda per tutta la giornata.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite, S Pen ( 4GB+64GB) – Sconto 34%

Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite (WiFi) nel taglio da 4GB+64GB è scontato su Amazon, e con le spese di spedizione gratuite, puoi averlo a soli 294€. Ma devi fare in fretta prima che vada esaurito. Perché con questo fantastico tablet hai a disposizione le funzionalità che ami a un prezzo accessibile, come ad esempio un ampio display da 10,4 pollici, la caratteristica più ricercata dai consumatori, che lo rende perfetto per portare l’intrattenimento, la produttività e la creatività a un livello superiore.

Samsung Galaxy A52s 5G

Il Samsung Galaxy A52s 5G con display Infinity-O FHD+ da 6,5 pollici, 6GB RAM e 128GB di memoria interna espandibile, di colore Awesome Black, in questo istante è disponibile su Amazon a soli 330€. Un prezzo ultra basso grazie ad Amazon, con più di centottanta euro circa di sconto, praticamente al minimo storico, per uno degli smartphone top del momento nei gusti del pubblico. Le spedizioni sono ovviamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Altre offerte:

Quindi, non perdere queste imperdibili offerte sui prodotti Samsung smartphone e auricolari. Scegli il dispositivo che meglio si adatta alle tue esigenze e goditi le prestazioni eccezionali e l’affidabilità che solo Samsung può offrire.

