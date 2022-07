Samsung PRO Plus + Reader da 128GB ad un prezzo stracciato su Amazon!

Costruito per durare, il lettore PRO Plus + di Samsung offre prestazioni estreme ed affidabilità: il che rende questa scheda SD la scelta ideale per fotografi e professionisti. Puoi acquistarlo ora su Amazon ad un prezzo molto conveniente: solo 29,99€ invece di 44,99€.

Una scelta eccellente per i professionisti. Le velocità di lettura/scrittura estremamente elevate (rispettivamente di 160 MB/s in lettura e 120 MB in scrittura) supportano scatti a raffica dinamici e video 4K fluidi, pensata quindi principalmente per i tuoi contenuti professionali e le macchine fotografiche.

Le velocità effettive possono variare a seconda della capacità della scheda, ma in generale i dati ufficiali sono quuesti. Per i prodotti non compatibili con l’interfaccia UHS-I, le velocità possono variare in base alle diverse condizioni dell’interfaccia invece.

Presente anche la protezione a 6 livelli: resiste all’acqua, alla temperatura, raggi X, campi magnetici, cadute e all’usura. La scheda è costruita per sopravvivere a condizioni difficili e a un uso intenso, sia che tu sia a casa, fuori o in viaggio. La garanzia limitata è di 10 anni. Acquista questa scheda su Amazon approfittando dello sconto del 33% già applicato, e ricorda di attivare l’abbonamento Prime per usufruire della spedizione in 1 giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.