Samsung: questo monitor è anche una SMART TV per vedere Netflix (-28%)

Hai mai immagino di acquistare un monitor che all’occorrenza si trasforma anche in una smart TV? Bene, questa offerta di Amazon ti permette di acquistare l’incredibile Smart Monitor M7 di Samsung che svolge proprio questa funzione.

Con uno sconto del 28% che fa crollare il prezzo finale ad appena 439€, oggi hai a portata di mano l’occasione perfetta per sfruttare un bellissimo monitor da 43″ che all’occorrenza diventa una smart TV completa di tutto ciò di cui hai bisogno.

Sconto del 28% su Amazon per il Samsung Smart Monitor M7: affare d’oro

Realizzato con materiali di buon livello che conferiscono alla TV un design di tutto rispetto, lo Smart Monitor M7 di Samsung monta un bellissimo pannello flat da 43″ ad altissima risoluzione ideale per guardare film e contenuti video al massimo dei dettagli.

Quando non ti serve più per lavorare e vuoi continuare a guardare la tua serie TV preferita, ecco che il monitor si trasforma in una smart TV e ti permette di accedere all’intero catalogo di Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e molte altri ancora.

Non farti scappare questo incredibile sconto di Amazon per acquistare l’ottimo Smart Monitor M7 di Samsung. Se lo acquisti adesso ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.