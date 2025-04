Samsung S30GD: qualità e funzionalità a un prezzo accessibile

Il monitor Samsung S30GD si distingue per un equilibrio ottimale tra prestazioni e convenienza, offerto al prezzo di 99,90 euro, con uno sconto rispetto al listino originale. Questa proposta lo rende una scelta interessante per chi cerca un dispositivo versatile e adatto a diversi contesti d’uso.

Samsung S30GD: il miglior monitor per il gaming e non solo

Il cuore del monitor è un pannello IPS Full HD (1920×1080), progettato per garantire immagini nitide e dettagliate. La frequenza di aggiornamento di 100 Hz e il tempo di risposta di 5 ms lo rendono ideale per il gaming e altre attività che richiedono fluidità e reattività. A completare il quadro ci sono le tecnologie Eye Saver Mode e Flicker Free, che proteggono la vista durante le sessioni prolungate davanti allo schermo, un dettaglio sempre più importante per chi utilizza il monitor per lavoro o intrattenimento.

Il design del Samsung S30GD si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente grazie a una struttura compatta e a una colorazione nera classica. Le sue dimensioni (54,07 x 42,85 x 17,51 cm con base) e il peso di soli 3,69 kg lo rendono pratico e facilmente collocabile. Questo aspetto, unito alla qualità costruttiva, ne fa un dispositivo elegante e funzionale.

Le caratteristiche tecniche del Samsung S30GD lo rendono una soluzione versatile: il pannello IPS garantisce una resa cromatica uniforme da ogni angolazione, mentre la risoluzione Full HD assicura dettagli chiari per video, immagini e testo. Inoltre, la frequenza di aggiornamento di 100 Hz offre un’esperienza visiva fluida, particolarmente apprezzata durante la visione di contenuti dinamici o nel gaming. Le tecnologie integrate per la protezione degli occhi aggiungono valore al prodotto, rendendolo adatto anche a sessioni di utilizzo prolungate.

Dal punto di vista della connettività, il monitor offre una porta HDMI e una D-Sub, che consentono di collegarlo a computer, console e altri dispositivi. La confezione include sia il cavo di alimentazione che quello HDMI, rendendo il monitor pronto all’uso senza necessità di ulteriori accessori.

Infine, il monitor Samsung S30GD rappresenta una scelta equilibrata per chi cerca un dispositivo affidabile e performante a un prezzo accessibile. Si trova su Amazon a soli 99,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

