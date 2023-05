Samsung S31C, il monitor da 24'' coi SUPER POTERI svenduto su Amazon a 99€

Il Samsung S31C (conosciuto anche come S24C312) è un monitor a schermo piatto con una dimensione di 24 pollici e una risoluzione di 1920×1080 pixel, comunemente definita Full HD. Utilizza la tecnologia del pannello IPS, che offre ampi angoli di visione e colori accurati. Un ottimo dispositivo, dunque, che a questo prezzo, ovverosia 99€ su Amazon, sarebbe da pazzi lasciarsi scappare.

La frequenza di aggiornamento del monitor è di 75 Hz, il che significa che può visualizzare fino a 75 frame al secondo, offrendo una fluidità superiore rispetto ai monitor con frequenze di aggiornamento inferiori.

Samsung S31C, il monitor top in super offerta

Il tempo di risposta di 5 ms indica quanto velocemente il monitor può passare da un colore all’altro. Un tempo di risposta più basso riduce l’effetto di sfocatura delle immagini in movimento, rendendo l’esperienza di gioco o la visualizzazione di video più nitida.

Il monitor supporta la tecnologia FreeSync, che sincronizza la frequenza di aggiornamento del monitor con la frequenza dei fotogrammi emessi dalla scheda grafica del computer. Questo aiuta a ridurre o eliminare problemi come lo screen tearing e lo stuttering, offrendo una visualizzazione più fluida.

Per quanto riguarda le opzioni di connettività, il monitor dispone di porte D-Sub e HDMI, consentendo di collegarlo a diverse fonti video come computer, console di gioco o lettori multimediali. Le funzionalità Eye Saver Mode e Flicker Free sono progettate per ridurre l’affaticamento degli occhi durante l’uso prolungato del monitor. Eye Saver Mode riduce le emissioni di luce blu, che possono causare affaticamento visivo, mentre Flicker Free riduce o elimina il tremolio dello schermo, che può essere fastidioso per gli occhi.

In sintesi, il monitor Samsung S31C (S24C312) è un monitor Full HD da 24 pollici con un pannello IPS, frequenza di aggiornamento di 75 Hz, tempo di risposta di 5 ms e supporto per FreeSync. Offre opzioni di connettività come D-Sub e HDMI, e include funzionalità per la protezione degli occhi come Eye Saver Mode e Flicker Free.

