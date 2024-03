Samsung Smart Monitor 32": solo per OGGI lo paghi QUASI LA METÀ!

Non è facile trovare un monitor che sia Smart e che allo stesso tempo sia anche anche di qualità elevata. Oggi su Amazon con un importante sconto del -42% troviamo Samsung Smart Monitor M8 da 32 pollici, con un prezzo finale che si attesta sui 408,20€. Non farti scappare questa super offerta, domani potrebbe non esserci più!

Samsung Smart Monitor M8 32″: solo per oggi in super sconto su Amazon

Questo monitor è un UHD da 32 pollici HDR10, con un design molto sottile e privo di bordi ai lati. Ma soprattutto, è il primo al mondo che possiede il sistema Smart Hub con l’integrazione del servizio streaming multimediale. Infatti, tramite questo monitor, possiamo facilmente accedere a una vastissima raccolta di app famose per smart TV, come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e altre. Inoltre, quando acquistiamo il monitor, avremo anche un telecomando che ci consente di utilizzare il monitor anche senza collegamento al PC.

Tramite questo monitor possiamo collegare praticamente tutto ciò che vogliamo: PC, smartphone o le più recenti console di gioco mediante cavo HDMI, Bluetooth o Airplay. Possiamo anche un’esperienza di gaming completa, grazie a Samsung Gaming Hub che ti consente di giocare ai giochi più importanti dei principali partner di streaming. Ovviamente, il tutto senza collegare alcun PC o console.

Acquista subito Samsung Smart Monitor M8 32″ su Amazon: solo per oggi lo trovi con un super sconto del 42%, cioè lo paghi praticamente la metà, con il prezzo finale che si attesta sui 408,20€. Parliamo di un prodotto di elevata qualità; quindi se la cifra sembra alta, vi assicuriamo che sono soldi ben spesi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.