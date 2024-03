Samsung Smart Monitor M5 27": approfitta SUBITO dello SCONTO su Amazon

Un monitor intelligente che si adatti a ogni tua esigenza è tutto ciò che hai bisogno per sentirti completo e sempre connesso. Oggi su Amazon è in sconto il Samsung Smart Monitor M5 Flat 27”, che con una detrazione del -33% paghi solamente 199,90€. È un’offerta a tempo, ti conviene approfittarne il prima possibile!

Samsung Smart Monitor M5, oggi lo sconto è davvero ghiotto

Lo smart monitor di Samsung Full HD è grande 27 pollici e si presenta con un design sottile ed elegante, rigorosamente senza bordi sui lati, capace di adattarsi perfettamente a qualsiasi ambiente. Esso non dispone di antenna per la TV ed è infatti completamente smart.

Dispone di Smart Hub attraverso il quale possiamo accedere facilmente a tutte le nostre app preferite per guardare serie TV e non solo, tra queste abbiamo Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e tante altre. Il tutto può essere gestito mediante l’utilizzo del telecomando e senza alcun collegamento a PC esterno. Grazie alla connettività multipla, possiamo anche se vogliamo collegare il nostro PC, ma anche lo smartphone e le console di gioco come PS4, PS5 e Xbox, mediante HDMI, Airplay o Bluetooth.

Per l’utente c’è anche la modalità Eye-Saver e Flicker-Free, ossia delle funzioni che ci consentono di evitare completamente l’affaticamento degli occhi e favorendo una visione più rilassata dello schermo. Acquista subito questo prodotto da Amazon: solo per oggi lo puoi trovare sull’e-commerce con un importante sconto del 33% che fissa il prezzo finale a 199,90€. Come detto prima, è un’offerta a tempo, ti conviene davvero acquistarlo il prima possibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.