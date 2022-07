Samsung Smart Monitor M5 con HDR10 a 100 euro in meno su Amazon

Samsung è nota per la produzione di televisori e monitor di qualità elevata: proprio per questo lo smart monitor M5 da 27” non è da meno. Venduto su Amazon ad un prezzo di soli 189,90€ invece di 288,32€, convince sopratutto grazie alle cornici sottili e l’utilizzo semplice, oltre alle prestazioni ovviamente. Se hai utilizzato una TV Samsung, l’interfaccia sarà molto familiare; così come il telecomando, identico a quelli che l’azienda produce ultimamente.

La buona notizia è che come monitor il dispositivo eccelle ampiamente. Il Monitor non solo predispone lo standard HDR10, sebbene offra una risoluzione di 1920×1080, ma garantisce un’immagine nitida e chiara in qualsiasi situazione. La saturazione dell’immagine è eccellente e il contrasto è molto buono. Anche in modalità dinamica offre una resa delle immagini più neutra, il che è una buona notizia per i grafici o per coloro che lavorano nei programmi di imaging.

Il monitor, che ha una finitura opaca, non emette riflessi indesiderati e arriva ad un totale di 250 cd/㎡ di luminosità. Ottimo sopratutto per guardare Netflix o usare Photoshop. Buona anche la gestione del colore nero.

Se sei già nell’ecosistema Samsung, con il DeX wireless integrato puoi praticamente creare un ambiente d’ufficio solo con il tuo smartphone e il monitor. Oppure usa il Tap View integrato per visualizzare istantaneamente foto o filmati dal tuo smartphone al monitor.

Se e quando si ricorre all’utilizzo di cavi, passare a un notebook o una console collegati tramite HDMI è un gioco da ragazzi, poiché il monitor rileva in modo intelligente quando la presa è in uso e consente di passare facilmente ai dispositivi collegati. In alternativa, se vuoi usare il monitor da solo, connesso alla tua connessione WiFi, è altrettanto facile. Le app preinstallate standard includono Netflix, Amazon Prime, YouTube e Apple TV e ovviamente puoi scaricare e installare altre app dall’App Store, come Showmax, DSTV, Spotify e Disney+ una volta effettuato l’accesso a nell’App Store con il tuo account Samsung.

