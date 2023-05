Samsung Smart Monitor M5, display e smart TV da 32" a prezzo SHOCK

Il weekend si apre con una eccellente offerta di Amazon sullo Smart Monitor M5 32″ di Samsung, un display da casa/ufficio con una marcia in più. Con uno sconto immediato del 32% che fa crollare il prezzo di vendita ad appena 229€, infatti, questa di oggi è la tua occasione d’oro per acquistare un 2-in-1 molto valido e convincente.

Innanzitutto la qualità costruttiva: nonostante il prezzo molto conveniente, il monitor a marchio Samsung è realizzato con materiali di buona qualità e con cornici molto ben ottimizzate che abbracciano un pannello Full HD+ da 32″.

Prendi al volo Samsung Smart Monitor M5 32″ in offerta su Amazon: affare d’oro

Dotato di numerose funzionalità avanzate per contrastare l’affaticamento degli occhi dopo numerose ore di utilizzo – perfetto per chi lavora molto al computer -, il monitor può essere collegato al PC o ad una console sfruttando la porta HDMI sul retro.

La caratteristica peculiare del display è però un’altra: ti basta un semplice switch per sfruttare la sua anima da smart TV e guardare film e serie TV dai principali canali di streaming come Netflix, Disney+, Apple TV, Amazon Prime Video e non solo.

Non farti scappare questa strepitosa offerta di Amazon sul validissimo monitor da 32″ di Samsung, l’unico che ti permette di fare lo switch rapido da display a smart TV per guardare i tuoi programmi preferiti. Se lo acquisti subito, inoltre, ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

