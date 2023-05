Samsung Smart Monitor M5 Flat da 27" in promo speciale su Amazon

L’innovativo Samsung Smart Monitor M5 (S27BM501), Flat 27″ è molto più di un semplice monitor. Con le sue caratteristiche uniche e la sua flessibilità, è ora disponibile su Amazon a soli 204,89€ invece di 329,00€.

Il Samsung Smart Monitor M5 offre una risoluzione Full HD che ti regala immagini nitide e dettagliate. Che tu stia lavorando, giocando o guardando i tuoi programmi preferiti, vivrai un’esperienza visiva impressionante grazie alla sua qualità d’immagine superiore.

Ma ciò che distingue veramente questo monitor è la sua funzionalità Smart. Il Samsung M5 si collega direttamente a Internet, permettendoti di accedere a una vasta gamma di app di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, e molti altri, senza la necessità di un PC. È possibile persino utilizzare la funzione Microsoft Office 365 integrata per lavorare direttamente sul monitor.

Il design del Samsung Smart Monitor M5 è altrettanto impressionante quanto le sue prestazioni. Con il suo stile moderno, elegante e minimale, e con la sua cornice sottile, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, sia che tu lo stia utilizzando in ufficio o a casa.

La connettività non è un problema con il Samsung M5. Grazie alle sue molteplici porte, tra cui HDMI e USB, puoi collegare facilmente tutti i tuoi dispositivi. E con il suo supporto Wi-Fi, puoi collegarti facilmente a Internet senza l’ingombro dei cavi.

In sintesi, il Samsung Smart Monitor M5 (S27BM501), Flat 27″ offre un’esperienza visiva di alta qualità, con la flessibilità di un dispositivo smart. Grazie allo sconto del 38% su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per fare l’upgrade del tuo spazio di lavoro o intrattenimento.

