Samsung, smart TV Crystal UHD 4K da 55" a prezzo FOLLE su eBay (-371€)

Se il hobby è guardare serie TV e film o se semplicemente vuoi rivivere l’emozione del cinema tutte le volte che vuoi, la strepitosa smart TV Samsung Crystal UHD 4K da 55″ è in offerta su eBay a un prezzo davvero imperdibile.

Infatti, con uno risparmio immediato di ben 371€, quest’oggi la televisione a marchio Samsung ti costa appena 378€ se inserisci il codice coupon “CASA23” in fase di acquisto.

Risparmia 371 euro su eBay e acquista la smart TV Samsung UHD 4K da 55″

Realizzata con un’attenzione quasi maniacale al design e con una incredibile ottimizzazione delle cornici, la smart TV di Samsung vanta un bellissimo pannello da 55″ Ultra HD a risoluzione 4K. Inoltre, il processore Crystal 4K ti assicura sempre una fluidità delle immagini impagabile e una perfetta calibrazione dei colori immagine dopo immagine.

Come le smart TV di fascia alta, anche il modello in offerta su eBay integra la tecnologia Motion Xcelerator per giocare ai massimi livelli senza cali di frame e anche il pieno supporto alle più importanti piattaforme di streaming del momento (Netflix, Aamzon Prime Video, NOW TV, Apple TV, Disney+, eccetera) per guardare tutti i film che vuoi.

Preparati a un’esperienza visiva che ti lascerà senza parole sin da subito: acquista immediatamente la smart TV di Samsung fintanto che puoi sfruttare l’incredibile sconto attualmente disponibile, addirittura con il 10% aggiuntivo semplicemente inserendo il codice coupon “CASA23” in fase di acquisto. Come se non bastasse, il televisore ti viene consegnato direttamente a casa e senza costi di spedizione extra.

