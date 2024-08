Samsung Smart TV da 55" a 250 EURO IN MENO: l'offerta è UNA BOMBA

Goditi un’esperienza cinematografica immersiva comodamente seduto sul divano di casa con la Samsung Smart TV da 55 pollici! Oggi questo gioiellino è in offerta esclusiva su Amazon a soli 449 euro grazie ad un mega sconto del 36%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 250 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della mega offerta, è un’occasione davvero unica!

Samsung Smart TV da 55 pollici: il cinema a casa tua ad un prezzo bomba

La Samsung Smart TV da 55 pollici è un piccolo gioiellino della tecnologia che ti regalerà un’esperienza cinematografica eccezionale direttamente a casa tua.

Si contraddistingue per il Processore Crystal con risoluzione 4K che offre sfumature di colore vivide e realistiche, a cui si aggiunge la Tecnologia PurColor per una resa cromatica precisa con una vasta gamma di colori così da farti sentire al centro dell’azione per quanto riguarda qualsiasi contenuto tu stia guardando.

Allo stesso modo, l’esperienza audio è davvero ineccepibile in quanto si avvale di Audio surround 3D sincronizzato con l’azione, di Q-Symphony per una perfetta armonia tra la soundbar e gli altoparlanti del televisore, e di Adaptive Sound per un suono calibrato in base ai contenuti.

Anche la modalità di utilizzo è all’avanguardia e super ottimizzata grazie a funzionalità intelligenti come il Gaming Hub per accedere ai giochi in modo facile e veloce, e lo Smart Hub per sistemare e riunire i tuoi contenuti in un unico posto.

