Samsung Smart TV da 55 pollici in promozione esclusiva ancora per pochissimo

È il momento giusto di rendere il salotto di casa una piccola sala cinematografica grazie alla Samsung Smart TV da 55 pollici! Oggi è disponibile su Amazon a soli 537 euro con uno sconto speciale dell’11%.

La spedizione è gratuita ed è possibile anche effettuare il pagamento in comode e piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Samsung Smart TV da 55 pollici: tutte le specifiche tecniche

La Samsung Smart TV da 55 pollici è un vero e proprio gioiellino della tecnologia capace di portare letteralmente il cinema a casa tua.

In primis è dotata del Quantum processor Lite con risoluzione 4K che offre colori e luminosità straordinari così da farti letteralmente immergere nei tuo contenuti multimediali preferiti, che si tratti di film, serie tv o videogiochi. Inoltre l’AirSlim Design gli conferisce un profilo incredibilmente sottile e un sistema di gestione dei cavi integrato per ridurre l’ingombro.

Dal punto di vista tecnico, la tv dispone della Tecnologia Quantum Dot che cattura la luce e la trasforma in colori mozzafiato conservando tutto il loro realismo a ogni livello di luminosità. Per di più l’intrattenimento quotidiano non avrà limiti grazie ai tantissimi canali a disposizione che offrono notizie, sport, intrattenimento e altro ancora.

Non è da meno l’effetto sonoro grazie all’Audio surround 3D sincronizzato con l’azione per un’esperienza sonora completamente immersiva, e l’Adaptive Sound Pro per un suono autentico e fedele ai contenuti originali.

