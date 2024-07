Samsung smart TV da 65 pollici 4K SVENDUTA durante i Prime Day

Tra i grandi sconti di questa giornata, in chiusura di Prime Day, ecco una smart TV da ben 65″ di ampiezza. Stiamo parlando della famosissima Crystal 4K UHD, un prodotto eccezionale dotato delle migliori tecnologie. Samsung ha pensato a questo dispositivo per i più esigenti ed effettivamente le recensioni lo lasciano trasparire. Il prezzo oggi è di 599 € con il 20% di sconto.

La smart TV Samsung più acquistata è questa: la Crystal 4K UHD è uno spettacolo

Grazie al nuovo processore Crystal 4K, la risoluzione 4K della TV offre migliori sfumature di colore. Queste sono vivide e realistiche, ovviamente anche grazie alla presenza della Tecnologia PurColor, vero valore aggiunto che contraddistingue le smart TV di Samsung. La qualità di immagine HDR consente di seguire l’azione di un film ad esempio, fin nei minimi particolari.

L’OTS Lite garantisce un suono pazzesco, complice anche l’audio surround 3D sincronizzato con ciò che avviene sullo schermo per un’esperienza sonora completamente immersiva. Il design della smart TV è elegante e raffinato in ogni angolo, grazie anche ai bordi sottili. Effettivamente è davvero bella da vedere da qualsiasi angolazione e anche da spenta. La diagonale da 65″ è perfetta per un soggiorno. Non mancano gli assistenti vocali che sono Alexa, Google Assistant e Bixby.

Oggi lo sconto su questa televisione è davvero eccezionale in quanto Amazon ha deciso di abbassare il prezzo del 20%. Questo significa che la smart TV di Samsung avrà un prezzo di 599 €. Ci sono anche due anni di garanzia e la spedizione è veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.