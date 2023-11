Sottile ma avvolgente: la Soundbar Samsung è in offerta con il 32% di SCONTO!

La Samsung Soundbar HW-S60B/ZF è ideale per quanti cercano un altoparlante dalle dimensioni contenute, ma che offra un suono avvolgente mentre si guarda un film, una serie tv, una partita di calcio o un concerto. Oppure durante il gaming. Infatti, vanta 5 Canali da 200W, Audio 3D Wireless ottimizzato, un suono bilanciato e uniforme, con opzione Music Mode. Oggi la fai tua con soli 189 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Samsung Soundbar HW-S60B/ZF: le caratteristiche

La Soundbar HW-S60B/ZF di Samsung offre una esperienza coinvolgente, grazie alla tecnologia 3D Doby Atmos: ascolta ogni scene a 360° con l’audio surround Dolby Atmos 3D sull’altoparlante della Soundbar S60B. Il tutto senza cavi poiché la nostra Soundbar offre Dolby Atmos wireless. Un altoparlante All In One da 5.0 canali che riempie lo spazio con il suono grazie al sistema AVA (acronimo di Amplificatore intelligente della voce) integrato, all’altoparlante centrale che migliora il dialogo e agli altoparlanti laterali dell’S60B.

E’ dotata della modalità Adaptive Sound e Night & Voice enhancement, con il suono che si regola automaticamente per adattarsi ai tuoi contenuti preferiti. Per un audio sempre perfetto. Con la connettività Bluetooth e Airplay connettere i dispositivi alla Soundbar è semplicissimo. Trasmetti la tua musica preferita senza la necessità di cavi aggiuntivi per un’esperienza più fluida. Interessante poi l‘opzione Q-Symphony con la quale aggiungi la potenza del cinema al tuo salotto! L’innovativa tecnologia di Samsung usa i canali di entrambi i dispositivi contemporaneamente, per un’esperienza sonora coinvolgente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.