Samsung Soundbar in mega sconto del 40%: oggi risparmi ben 130€

Non accontentarti di un audio mediocre, ma fatti avvolgere da un suono coinvolgente ogni volta che vedi un film o la tua serie tv preferita grazie alla Samsung Soundbar! Oggi è disponibile su Amazon a soli 199 euro con uno sconto bomba del 40%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 130 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una mega promozione del genere non capita tutti i giorni!

Samsung Soundbar: funzionalità e modalità di utilizzo

La Samsung Soundbar è un gadget tech di ultima generazione in grado di trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica.

È dotata di ben quattro speaker, con funzionalità Dolby Audio e tecnologia DTS Virtual così da garantire un suono avvolgente e farti sentire al centro dell’azione per quanto riguarda qualsiasi contenuto multimediale.

Inoltre, si contraddistingue dagli altri modelli, per una serie di specifiche tecniche di ultima generazione come l’altoparlante centrale integrato per dialoghi nitidi, il Subwoofer con Bass Boost per bassi intensi e l’Adaptive Sound per ottimizare le impostazioni audio in base a cosa stai guardando.

La connettività è sempre garantita in quanto potrai collegare i tuoi dispositivi tramite HDMI o Multiconnessione Bluetooth. Per di più, questo gioiellino è compatibile con Alexa e Google Assistant così basteranno i tuoi semplici comandi vocali per scegliere le impostazioni che più preferisci.

Per finire, la soundbar ti permette di optare per la Modalità notturna che offre un audio cristallino anche di notte senza disturbare gli altri, e la Modalità Gioco per un audio ottimizzato mentre ti diverti con i tuoi videogiochi preferiti.

Oggi la Samsung Soundbar è disponibile su Amazon a soli 199 euro con uno sconto bomba del 40%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 130 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Cosa aspetti? Una mega promozione del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.