Samsung Soundbar Q60B, esperienza sonora immersiva ad un prezzo competitivo

La Samsung Soundbar HW-Q60B/ZF è un sistema audio 3.1 con subwoofer che offre un’esperienza sonora immersiva e coinvolgente. Con una potenza di 360W, questa soundbar è in grado di riprodurre un audio potente e dettagliato, che rende l’ascolto di musica, film e videogiochi ancora più coinvolgente. Il dispositivo perfetto da piazzare al centro del tuo sistema cinema in salotto, a maggior ragione adesso che su Amazon è scontata e costa 199€.

Samsung Soundbar HW-Q60B/ZF

La soundbar dispone di tecnologia Bluetooth, che permette di connettere facilmente il proprio smartphone o tablet per riprodurre la propria musica preferita. Inoltre, la Samsung HW-Q60B/ZF supporta anche la riproduzione di file audio ad alta risoluzione, garantendo un suono cristallino e dettagliato.

Il subwoofer della Samsung HW-Q60B/ZF è dotato di tecnologia wireless, che permette di posizionarlo ovunque nella stanza senza dover preoccuparsi di cavi scomodi. La soundbar dispone inoltre di una serie di funzioni intelligenti, tra cui l’ottimizzazione del suono in base al contenuto riprodotto e il controllo vocale tramite assistenti virtuali come Alexa e Google Assistant.

Inoltre, grazie alla compatibilità con la tecnologia Samsung Acoustic Beam, la HW-Q60B/ZF è in grado di creare un suono tridimensionale che sembra provenire da diverse direzioni, per un’esperienza ancora più coinvolgente. In sintesi, la Samsung Soundbar HW-Q60B/ZF è una soluzione audio completa e di alta qualità, ideale per chi desidera godersi un suono potente e coinvolgente nella propria casa.

