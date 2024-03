Samsung SSD Esterno 1TB: le dimensioni contano, ma il maxi sconto di più!

Il vostro PC è intasato? Siete sempre in giro e vi serve un HD esterno piccolo, veloce e capiente? Samsung MU-PC1T0T/WW T7, per gli amici e da ora solo, Samsung SSD Esterno 1TB T7, è quello che fa per voi! Si parlava di dimensioni che contano… davvero molto questa volta! 1 TB significa avere uno spazio gigante di archiviazione, proprio un sacco di dati! Se poi, al contrario, Samsung SSD Esterno 1TB ha dimensioni fisiche modestissime, meno di 10 cm di lunghezza, è facile capire come questo sia l’hard disk esterno da comprare. E lo sconto? Gigante! MENO 30%, da 160 euro scende, anzi crolla, sino a fermarsi a 111 euro! Risparmio al top, ci rimangono in tasca, anzi sul conto corrente, 49 euro!

C’è spazio per tutto!

Questo piccolo hard disk esterno di casa Samsung è davvero un gioiellino tecnologico. Il design elegante e sottile di Samsung SSD Esterno 1TB T7 non solo lo rende esteticamente piacevole, ma anche resistente. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo può resistere agli urti, alle vibrazioni e alle cadute accidentali.

Dal punto di vista delle prestazioni, Samsung SSD Esterno 1TB T7 è dotato della tecnologia NVMe che garantisce una velocità di lettura e scrittura dei dati elevatissima. Utilizzando la connessione USB 3.2 Gen 2, questo SSD portatile può raggiungere velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s.

La sicurezza dei dati è fondamentale e il Samsung T7 è dotato di una crittografia hardware AES a 256 bit per proteggere i dati sensibili in caso di smarrimento o furto del dispositivo.

Samsung SSD Esterno 1TB T7 è un’unità SSD portatile che unisce prestazioni elevate, ampia capacità di archiviazione, robustezza, piccole dimensioni e sicurezza dei dati, il tutto con un’offerta Amazon assolutamente eccezionale. Lo sconto è di quelli che non si dimenticano facilmente, MENO 49 euro, col prezzo di listino che passa da 160 euro a 111 euro!

Questo è l’hard disk esterno da comprare, sicuro, veloce, spazioso, affidabile e scontatissimo!

