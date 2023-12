Samsung T7 con velocità USB 3.2, , prezzo IMBARAZZANTE per l'SSD più POTENTE

Il Samsung T7 è molto più di un semplice SSD esterno, è una potente soluzione di archiviazione che combina prestazioni fulminee con portabilità senza compromessi. Con una capacità di 1 TB, interfaccia USB 3.2 Gen 2, e design elegante in grigio titanio, questo dispositivo è pronto a diventare il tuo compagno affidabile per l’archiviazione dati ad alta velocità. Specie oggi che su Amazon è scontato del 45% a 88€ invece che a 130€, e con le spedizioni gratis via Prime.

Il Samsung T7 con velocità USB 3.2 Gen 2 è super veloce

Con dimensioni compatte e peso leggero, il Samsung T7 è progettato per essere portato ovunque tu vada. Portabilità senza compromessi per avere sempre i tuoi dati a portata di mano. Grazie all’interfaccia USB 3.2 Gen 2, il Samsung T7 offre velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps. Trasferisci file di grandi dimensioni in pochi istanti, migliorando notevolmente la tua produttività. Con una generosa capacità di archiviazione di 1 TB, il Samsung T7 fornisce ampio spazio per documenti, foto, video e altri file importanti.

Proteggi i tuoi dati con la sicurezza hardware avanzata del Samsung T7. La crittografia AES a 256 bit assicura che i tuoi file siano al sicuro da accessi non autorizzati. Il Samsung T7 è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, garantendo una connettività universale. Il connettore USB di tipo C assicura una connessione stabile e veloce. Gestisci facilmente il tuo SSD con il software intuitivo di Samsung. Monitora lo spazio disponibile, attiva la crittografia e gestisci i file in modo efficiente con pochi clic.

Costruito per resistere agli urti e alle vibrazioni, il Samsung T7 è un compagno affidabile in viaggio. Affronta la vita quotidiana senza preoccuparti della sicurezza dei tuoi dati. Il Samsung T7 è lo SSD esterno portatile che unisce prestazioni superiori, design elegante e sicurezza avanzata. Un prodotto utilissimo che oggi su Amazon è scontato del 45% a 88€ invece che a 130€, e con le spedizioni gratis via Prime.

