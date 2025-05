Samsung T7 Portable SSD: prestazioni elevate e sicurezza in offerta

L’SSD portatile Samsung T7 rappresenta una delle soluzioni più interessanti per chi cerca un dispositivo di archiviazione portatile che unisca prestazioni elevate e sicurezza avanzata. Attualmente disponibile su Amazon a 141,87 euro, beneficia di uno sconto significativo rispetto al prezzo di listino di 239,99 euro. Questo taglio di quasi 100 euro lo rende un’opzione ancora più allettante per chi necessita di uno storage affidabile e versatile.

Samsung T7: l’SSD da avere sempre nello zaino

Dotato di un’interfaccia USB 3.2 Gen 2, il Samsung T7 garantisce velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s, superando di quasi dieci volte le prestazioni dei tradizionali hard disk. Questa caratteristica lo rende ideale per trasferire file di grandi dimensioni in pochi istanti, un vantaggio apprezzato da professionisti del settore creativo e appassionati di tecnologia. Grazie alla compatibilità con una vasta gamma di dispositivi, tra cui iPhone, Mac, PC Windows, console come PS5 e Xbox, oltre a smartphone e tablet, si dimostra un prodotto estremamente flessibile.

Il design compatto è un altro punto di forza del T7. Con dimensioni di soli 8,5 x 5,7 x 0,8 cm e un peso di appena 72 grammi, è pensato per accompagnarti ovunque. Nonostante la leggerezza, la scocca in metallo garantisce una resistenza a cadute fino a due metri, assicurando una protezione ottimale dei dati anche in situazioni impreviste.

La sicurezza è un aspetto centrale di questo SSD. Integra infatti la crittografia hardware AES a 256 bit, abbinata alla possibilità di impostare una password personalizzata. Queste funzionalità sono essenziali per chi deve proteggere informazioni sensibili, offrendo un livello di protezione che pochi dispositivi della stessa categoria possono vantare.

Un altro vantaggio significativo del Samsung T7 è la sua capacità di supportare i creatori di contenuti. Grazie alla capacità di 2TB, consente di registrare video in 4K direttamente da uno smartphone e di effettuare operazioni di editing su computer senza alcun rallentamento. La confezione include due cavi, USB Tipo C-C e USB Tipo C-A, per assicurare la massima compatibilità con diverse configurazioni hardware.

In sintesi, il Samsung T7 Portable SSD si presenta come una soluzione completa per chi cerca un dispositivo di archiviazione veloce, sicuro e facilmente trasportabile. Con lo sconto attuale, diventa un’opportunità da non perdere per migliorare la gestione dei dati personali o professionali. Acquistalo subito: oggi costa soltanto 239,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.