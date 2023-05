Samsung T7 Portable SSD TANTO SPAZIO piccolo prezzo

Samsung T7 Portable SSD 500GB è un hard disk a stato solido portatile che offre uno spazio di archiviazione importante e risorse affidabili per la memorizzazione dei dati. Dispositivi del genere sono spesso molto costosi benché siano ormai da anni lo standard per l’archiviazione, ma grazie a questa offerta Amazon possiamo iniziare velocemente il back up dei nostri dati spendendo solo 59 euro, grazie ad un sostanzioso sconto del 31% sul prezzo base. In più Samsung T7 Portable SSD 500GB è anche un bell’oggetto, per nulla anonimo con la sua finitura rossa, blu e grigia a scelta satinata.

Veloce e affidabile

Samsung T7 Portable SSD è molto leggero e compatto, perfetto per il trasporto in borsa o in tasca. Inoltre il case in metallo è stato pensato per essere resistente agli urti e alle vibrazioni, a tutto vantaggio delle sicurezza dei dati.

L’hard disk è dotato della tecnologia USB 3.2 Gen 2 che consente di raggiungere velocità di lettura e scrittura fino a 10 Gbps. Queste prestazioni estremamente rapide consentono di trasferire file di grandi dimensioni più velocemente che mai.

La sicurezza è un aspetto importante: per questo motivo Samsung T7 Portable SSD è dotato di una crittografia hardware AES a 256 bit, che fornisce una protezione completa dei dati contro gli attacchi di hacker e i tentativi di accesso non autorizzati.

Il software di gestione Samsung Portable SSD ci consente di gestire facilmente i dati, effettuare backup e sincronizzazione dei file. Inoltre l’applicazione da accesso alle funzionalità avanzate dell’unità, come il controllo della crittografia e l’aggiornamento del firmware.

Samsung T7 Portable SSD non ha bisogno di un’alimentazione esterna e funziona in modalità plug-and-play, grazie alla sua compatibilità universale con i sistemi operativi Windows, Mac e Android. Inoltre supporta la modalità TURBO scritta, che migliora le prestazioni del drive, abbassando il tempo di risposta del controller PCIe NVMe.

Samsung T7 Portable SSD da 500 GB è una scelta eccellente per chi cerca uno storage robusto, affidabile e veloce.

L’acquisto, scontatissimo su Amazon, è davvero consigliato!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.