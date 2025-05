Samsung T7 Shield: affidabilità e velocità in un SSD compatto

Scopri il Samsung T7 Shield, un SSD portatile che unisce velocità straordinaria e una robustezza eccezionale, pensato per chi lavora con dati importanti e cerca affidabilità senza compromessi. Disponibile attualmente a 272,88€, con uno sconto del 43% rispetto al prezzo originale di 479,99€, questo dispositivo offre prestazioni di altissimo livello

SSD di Samsung: il Best Buy del giorno

Con velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s in lettura e 1.000 MB/s in scrittura, il T7 Shield si posiziona tra i migliori SSD portatili grazie alla tecnologia USB 3.2 Gen 2. Questo lo rende una scelta ideale per chi lavora con file multimediali di grandi dimensioni, garantendo tempi di trasferimento ridotti e una produttività elevata.

Un altro punto di forza del T7 Shield è la sua capacità di archiviazione. Con ben 4TB di spazio disponibile, è possibile salvare migliaia di foto ad alta risoluzione, ore di video o progetti professionali senza preoccuparsi dello spazio. La sua versatilità e robustezza lo rendono particolarmente adatto a fotografi, videomaker e professionisti che necessitano di una soluzione affidabile per la gestione dei dati.

Oltre alla velocità, il Samsung T7 Shield è progettato per resistere alle sfide quotidiane. Il rivestimento in gomma, oltre a conferire un design moderno, offre una protezione efficace contro urti e cadute fino a 3 metri. Inoltre, la certificazione IP65 assicura una resistenza contro polvere e schizzi d’acqua, rendendolo il compagno perfetto per chi lavora in ambienti esterni o in condizioni non ottimali.

La confezione include cavi USB Tipo C a C e Tipo C ad A, garantendo la massima compatibilità con dispositivi moderni come computer, smartphone, console di gioco e smart TV.

Se cerchi un dispositivo che combini prestazioni elevate, protezione avanzata e un design compatto, il Samsung T7 Shield rappresenta una scelta eccellente. Non perdere l’occasione di avere un SSD portatile di qualità superiore a un prezzo competitivo. Acquistalo adesso al prezzo speciale di soli 272,88€, IVA inclusa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.