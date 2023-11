Amazon, non eravamo pronti: SSD Samsung da 1 TB con IMPRONTE DIGITALI a soli 99 euro!

Samsung T7 Touch Portable SSD, memoria fino a 1 TB, presa e cavo USB 3.2 Gen.2 External, scocca in metallo estremamente protettiva, e massima sicurezza grazie al lettore di impronte digitale integrato, oggi lo paghi solo 99,99 euro, grazie allo sconto del 41%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Samsung T7 Touch Portable SSD: caratteristiche

Samsung T7 Touch Portable SSD ha una Velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s; fino a 9.5 più veloce di un hard disk esterno. Interfaccia USB 3.2 di seconda generazione. Resistente: il robusto telaio interno lo protegge da cadute da altezze fino a 2 metri.

Sicuro: grazie al lettore di impronte digitale integrato; protezione opzionale con password basata sul sistema di crittografia hardware AES a 256 bit. Compatibilità: Windows 7 e versioni successive, Mac OS X 10.10 e versioni successive o Android 5.1 (Lollipop) e versioni successive. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Samsung T7 Touch Portable SSD oggi lo paghi solo 99,99 euro, grazie allo sconto del 41%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.