Samsung tv 43" quasi REGALATA su Ebay oggi: AFFRETTATI, sta finendo

Questa è l’occasione migliore di oggi, sei pronto per un acquisto davvero super economico? Preparati allora, questa smart tv è da acquistare. Oggi ti prendi la smart tv di Samsung da 43″ a solamente 384,90€, invece di 419,90€o. Corri immediatamente su Ebay, prima che sia troppo tardi e possa terminare.

Occasione shock dura 24h! Oggi, questa te la porti a casa con una cifra davvero ridicola. Oggi mega scontato con il codice sconto di PSPRMAR24. Aggiungila sul carrello, così al checkout la troverai scontata automaticamente dal sito.

Smart tv Samsung da 43″

Ora di buttare via la tv, e provare subito questo modello shock. Ti regalerà dei colori davvero brillanti. Oggi, prezzaccio minuscolo, corri subito su Ebay!

Quantum Dot cattura la luce e la trasforma in colori mozzafiato che conservano tutto il loro realismo a ogni livello di luminosità, creando le immagini migliori di sempre. Ammira ogni immagine con dettagli che risaltano. La mappatura tonale dinamica di HDR10+ dà vita a neri più profondi, immagini più vivaci e dettagli sempre brillanti.

Grazie a un design ultra-sottile, il tuo TV si integra perfettamente nella parete. Suggerimenti e selezioni ottimizzati, per dedicare meno tempo alla ricerca e più tempo allo streaming di film, giochi e dei programmi che ami.

Un potente processore per ottimizzare l’audio in base alle condizioni di visione e un sistema di upscaling per regalare a tutti i tuoi contenuti preferiti una risoluzione 4K. Primo TV al mondo a ricevere il riconoscimento PANTONE, simbolo consolidato di fedeltà cromatica. L’esperienza di visione è ora più accurata e confortevole che mai.

Corri adesso su Ebay, sono pochissimi i pezzi rimasti, quindi non ti resta che correre subito sul sito perché sono davvero pochi oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.