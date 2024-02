Samsung tv 4K da 55", RISPARMIO sicuro mai visto: ULTIMI pezzi rimasti

Preparati. Ecco, la smart tv che ha mandato in tilt gli utenti su Amazon. Dovresti sapere che oggi puoi portarti a casa la smart tv di Samsung da 55″ a solamente 547,80€, invece di 1049€, prezzaccio ridicolo. Corri immediatamente su Amazon, prima che sia troppo tardi e possa finire.

Vecchia tv da buttare via? Oggi, questa te la porti a casa con una cifra davvero da outlet. Oggi con lo sconto pazzo del 48%. Aggiungila sul carrello, così al checkout la troverai scontata automaticamente dal sito.

Samsung TV QLED 4K, Smart TV 55″

Cambia la tua vecchia tv, e prova questa di Samsung. Ti regalerà dei colori davvero brillanti e immagini super nitide. Oggi, prezzaccio super misero, ti conviene davvero provarla per credere.

Smart tv 55 pollici, TV QLED con risoluzione 4K, Processore Quantum Lite 4K veloce e intelligente per ottimizzare la definizione video, 100% volume colore con Quantum Dot per un miliardo di sfumature e colori mozzafiato.

Qualità di immagine cinematografica con toni brillanti, dettagli definiti e neri più profondi, Dual LED: Retroilluminazione a LED caldi e freddi per un contrasto più intenso, Resa cromatica eccezionale-

Audio surround 3D sincronizzato con l’azione per un’esperienza sonora completamente immersiva, Q-Symphony per una perfetta armonia tra la soundbar (non inclusa) e gli altoparlanti del televisore, Gaming Hub per accedere ai giochi in modo facile e veloce.

Corri adesso su Amazon, ne rimangono già pochissimi pezzi oggi, quindi non ti resta che correre subito sul sito per vedere il prezzo shock. Questa è la smart tv più venduta nelle ultime 24h.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.