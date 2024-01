Samsung TV 65 pollici QLED, la TV è bella grossa, lo sconto di più! Risparmio gigantesco!

Samsung TV QE65Q80CATXZT QLED 4K è una smart TV con tutto quello che serve per essere il perfetto centro dell’intrattenimento casalingo. Innanzitutto è bella grossa, 65 pollici sono una dimensione decisamente generosa senza però la necessità di dover costruirgli il salotto intorno, ma soprattutto viste le sue caratteristiche porterà il cinema in casa! Amazon ci fa un bel favore oggi, il ricco sconto MENO 22% ci lascia in tasca ben 374 euro! Davvero un’offerta da non perdere! Subito nel carrello Amazon!

Come al cinema!

Dal punto di vista del design, Samsung TV QE65Q80CATXZT QLED 4K è molto elegante e moderna. Ha un pannello ultra sottile con bordi minimi, cosa questa che oltre ad essere decisamente piacevole facilità notevolmente l’inserimento in ambiente.

Il pannello QLED di Samsung TV QE65Q80CATXZT QLED 4K utilizza “punti quantistici” per produrre immagini con colori straordinariamente vividi e realistici. E a rendere il tutto ancor più realistico e vibrante troviamo il Quantum HDR+: per una qualità di immagine cinematografica con colori brillanti e il Real Depth Enhancer per offrire un ulteriore livello di profondità.

Su tutto spicca il Processore Neural Quantum 4K con intelligenza artificiale per ottimizzare il suono e la qualità video per arrivare ad una magnifica risoluzione in 4K. Il processore regola automaticamente la luminosità, amplifica i contrasti, definisce gli oggetti e distingue bene le voci quando le azioni si svolgono con un brusio di sottofondo.

Un’altra caratteristica importante di questo Samsung TV QE65Q80CATXZT QLED 4K è la tecnologia di miglioramento dell’audio OTS+ (Object Tracking Sound Plus), che fornisce un suono potente e immersivo, seguendo il movimento degli oggetti sullo schermo.

Samsung TV QE65Q80CATXZT QLED 4K è dotata poi del sistema operativo Tizen di Samsung, che offre un’esperienza utente intuitiva e fluida. Le app preinstallate sono tantissime, come Netflix, Amazon Prime Video, YouTube e molti altri, ma soprattutto sono in costante aggiornamento.

Una grande smart TV in tutti i sensi questa Samsung TV QE65Q80CATXZT QLED 4K, ma soprattutto grandissimo è lo sconto, ben 374 euro!

