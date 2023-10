SAMSUNG TV Crystal UHD 4K, 50 pollici super smart in super offerta!

SAMSUNG TV Crystal UHD 4K UE50AU7090UXZT è una smart TV di fascia media, ma questo non vuol dire che non sia una smart TV avanzata e dalle notevoli caratteristiche tecniche. D’altronde stiamo parlando di Samsung e non di qualche oscura azienda del lontano oriente. Oggi Amazon ha deciso di fare le cose come si deve dando una bella sforbiciata al prezzo, deliziandoci con un sontuoso MENO 28% che fa scendere il costo finale a 339 euro da quello inziale di 469,99 euro! Non male, vero? Subito nel carrello! Risparmio top: in tasca rimangono 13o euro!

50 pollici Samsung scontatissimi

SAMSUNG TV Crystal UHD 4K UE50AU7090UXZT è un modello da 50 pollici con una risoluzione 4K Ultra HD, che garantisce una nitidezza e una precisione fuori scala. Grazie alla tecnologia Crystal Display di Samsung, le immagini sono vivide e dettagliate, con una gamma di colori molto ampia che rende ogni scena realistica. Inoltre, il pannello UHD Dimming divide lo schermo in zone più piccole e ottimizza il colore, il contrasto e la nitidezza di ogni sezione, per una qualità dell’immagine uniforme.

La tv supporta la tecnologia HDR che migliora il livello di dettaglio nelle scene luminose e nelle zone scure dell’immagine, portando la visione a un livello superiore. Ciò significa che i colori appariranno più vividi e il contrasto tra le ombre e le luci sarà più evidente, rendendo l’esperienza di visione ancora più coinvolgente.

Una caratteristica molto apprezzata della smart TV è il Motion Xcelerator, che elimina il fastidioso sfarfallio delle immagini in movimento, offrendo una riproduzione fluida e senza sfocature. Questo è particolarmente importante quando si guarda lo sport o film d’azione in cui ogni dettaglio conta.

Il cuore dello streaming è il sistema operativo Tizen di Samsung, che offre un’interfaccia intuitiva e facile da navigare. E ovviamente sempre in costante aggiornamento!

Offerta top, risparmio massimo MENO 130 euro per questa smart TV Samsung. Il consiglio è uno solo: comprare ora!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.