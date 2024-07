Samsung TV da 55" a 300 EURO IN MENO: offerta ESCLUSIVA Prime Day

Grazie al Prime Day, il tuo salotto può trasformarsi in una vera e propria sala cinematografica spendendo davvero poco! Oggi su Amazon è disponibile il Samsung TV Neo QLED 4K da 55 pollici a soli 899 euro con un mega sconto del 25%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una mega promozione del genere non capita tutti i giorni!

Samsung TV Neo QLED 4K da 55 pollici: il cinema a casa tua

Il Samsung TV Neo QLED 4K da 55 pollici è un gioiellino della tecnologia che ti permetterà di trasformare il tuo salotto di casa in una piccola sala cinemtografica.

Si caratterizza per il nuovissimo processore NQ4 AI Gen2 con risoluzione 4K che offre sfumature di colore vivide e realistiche così da portarti al centro dell’azione per farti godere in prima persona e in maniera eccezionale i tuoi film e videogiochi preferiti.

In particolare vanta dell’innovativa Tecnologia Quantum Matrix per contrasti ultra definiti e immagini più vive grazie ai rivoluzionari Mini LED, mentre Motion Xcelerator offre un’esperienza di gioco straordinaria con immagini fluide.

Non è da meno il fattore sonoro grazie a OTS LITE per un audio virtuale sincronizzato con l’azione, mentre Dolby Atmos ti offre un’esperienza sonora completamente immersiva con effetti eccezionalmente profondi, nitidi e dettagliati per qualsiasi tipologia di contenuto multimediale.

Oggi su Amazon è disponibile il Samsung TV Neo QLED 4K da 55 pollici a soli 899 euro con un mega sconto del 25%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Non aspettare oltre, una mega promozione del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.